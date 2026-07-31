BYD presenta en Colombia la Yuan Up DM-i, su nueva SUV híbrida enchufable

La BYD Yuan Up DM-i combina diseño, conectividad y sistemas de seguridad en una propuesta de movilidad electrificada para Colombia. Foto: BYD Yuan Up DM-i

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BYD AUTO - Motorysa presenta en Colombia la nueva BYD Yuan Up DM-I, una SUV Súper Híbrida Enchufable que incorpora por primera vez la reconocida tecnología DM-i de la marca, en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado.

La nueva Yuan Up DM-i evoluciona una de las camionetas más exitosas de BYD en el país, y resuelve una necesidad concreta de los conductores colombianos: disfrutar de una conducción eléctrica en los recorridos diarios y cuando el viaje requiere recorrer largas distancias, el sistema gestiona de forma inteligente la interacción entre el motor eléctrico y el motor de combustión para ofrecer una autonomía combinada de hasta 1.100 kilómetros, sin comprometer el desempeño.

*La tecnología DM-i —Dual Mode Intelligent— es el sistema Súper Híbrido Enchufable de BYD, que prioriza la conducción eléctrica y utiliza el motor a gasolina como respaldo para ampliar la autonomía.*

La nueva BYD Yuan Up DM-i combina un motor eléctrico de 145 kW, equivalente a 194,5 HP, y 300 N·m de torque, con un motor a combustión de 1,5 litros, redefiniendo la experiencia de un híbrido enchufable gracias a la tecnología Super Híbrida Enchufable DM-i, que gestiona de forma inteligente el flujo de energía y permite recargar la batería durante la conducción, mediante el motor de combustión de alta eficiencia y el sistema de recuperación de energía.Esto significa que el vehículo no depende exclusivamente de un punto de carga para ofrecer una conducción electrificada, eficiente y de gran autonomía, brindando al usuario la libertad de disfrutar todos los beneficios de la tecnología híbrida sin la preocupación de tener que conectarlo constantemente. Esta configuración le permite a esta Yuan UP DM-i ofrecer hasta 100 kilómetros de autonomía completamente eléctrica y alcanzar hasta 1.100 kilómetros de autonomía combinada, de acuerdo con el ciclo de homologación NEDC.

El sistema utiliza una Batería Blade de 18,03 kWh, desarrollada con tecnología de fosfato de hierro y litio —LFP— reconocida por sus altos estándares de seguridad Mayor seguridad, larga vida útil, resistencia al calor, alta estabilidad frente a impactos. Además, su arquitectura Cell-to-Body (CTB), integra la batería como parte estructural de la camioneta para aumentar la rigidez, mejorar la seguridad y optimizar el espacio interior.

Con 4,33 metros de largo, capacidad para cinco pasajeros y un baúl de 435 litros, la Yuan Up DM-I conserva una configuración práctica para la ciudad. Gracias a esta arquitectura, se logra la versatilidad del vehículo que puede utilizarse en modo eléctrico durante los desplazamientos cotidianos y recurrir al sistema híbrido para trayectos más largos, reduciendo la dependencia de infraestructura de carga durante los viajes.

“La BYD Yuan Up DM-I demuestra cómo el conocimiento acumulado por BYD en electrificación, puede traducirse en soluciones concretas para cada mercado. Incorporamos una nueva tecnología entendiendo cómo se mueven los colombianos, para ofrecerles una alternativa que facilite su transición hacia las nuevas energías, sin exigirles cambiar su estilo de vida”, Leidy Silva - Jefe de Planeación y Desarrollo de Producto de BYD - Motorysa.

Su equipamiento incluye techo solar panorámico, rines de aleación de 17 pulgadas, silla del conductor con ajuste eléctrico, cargador inalámbrico para celular, aire acondicionado automático y segunda fila de asientos abatible en proporción 60:40.

Seguridad y asistencias avanzadas a la conducción

La nueva Yuan Up DM-I incorpora seis airbags, cámara panorámica de 360 grados, control electrónico de estabilidad, control de tracción, asistencia de descenso en pendiente y monitoreo de presión de las llantas. A este conjunto se suma un completo paquete de asistencias a la conducción, con control crucero adaptativo e inteligente, frenado automático de emergencia, advertencia de colisión frontal, reconocimiento de señales de tránsito, detección de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero y asistencias de permanencia y salida de carril y Conducción asistida de nivel 2.

El resultado es una camioneta que combina eficiencia, autonomía, desempeño, tecnología y seguridad en una propuesta difícil de encontrar en la competencia.

Tecnología inteligente que anticipa las necesidades del conductor

La nueva Yuan Up DM-I incorpora una unidad de control inteligente que administra en tiempo real el funcionamiento del sistema híbrido, optimizando automáticamente la interacción entre la batería, el motor eléctrico y el motor de combustión, para obtener el mejor equilibrio entre eficiencia, potencia y autonomía.

Esta inteligencia también está presente en la experiencia a bordo.

La camioneta integra comandos por voz e integración con Google Assistant, permitiendo controlar diferentes funciones del vehículo de manera intuitiva y acceder a servicios como Google Maps y Google Calendar sin depender de Apple CarPlay o Android Auto.

Además, mediante la BYD App, disponible para Android e iOS, los usuarios pueden controlar diferentes funciones de manera remota, como:

Encender o apagar el aire acondicionado.

Consultar el estado de carga de la batería.

Localizar la camioneta en tiempo real.

Abrir o cerrar ventanas.

Controlar diferentes funciones del vehículo desde el celular.

También incorpora tecnología Vehicle-to-Load (VTOL), que permite suministrar energía a dispositivos externos, ampliando las posibilidades de uso en actividades al aire libre o situaciones donde se requiera alimentación eléctrica.

Su conducción silenciosa, la aceleración inmediata característica de los vehículos electrificados y la gestión inteligente de la potencia, permiten disfrutar una experiencia de manejo cómoda, dinámica y eficiente en cualquier escenario.

Innovación accesible para acelerar la transición hacia la movilidad electrificada

Con este lanzamiento, BYD continúa fortaleciendo su presencia en Colombia y reafirma su compromiso con la democratización de la movilidad de nueva energía.

Disponibilidad en Colombia

La nueva BYD Yuan Up DM-I ya se encuentra disponible para entrega inmediata en Colombia en su versión GS, con un precio de lanzamiento de COP 119.990.000.

Está disponible en los colores:

Los interesados podrán conocerla y realizar pruebas de manejo en las 26 vitrinas de BYD ubicadas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Armenia, Manizales, Ibagué, Tunja, Villavicencio, Montería, Valledupar y Cúcuta, además de contar con el respaldo de una red nacional de 22 talleres especializados y una garantía de 6 años o 150.000 kilómetros, junto con cobertura específica para la batería Blade, el motor eléctrico y el sistema de alto voltaje.

Con la llegada de la nueva Yuan Up DM-I, BYD amplía su portafolio en Colombia y acerca a más personas una tecnología propia que transforma la experiencia de conducción. Gracias a su modelo de integración vertical, la compañía desarrolla y fabrica internamente los principales componentes del vehículo, lo que le permite ejercer un mayor control sobre la innovación, la calidad y el desempeño. Así, la nueva SUV responde a las necesidades actuales de movilidad y se proyecta como una alternativa preparada para el futuro.