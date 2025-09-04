Cali consolida su posición como destino de inversión extranjera en 2025

Las cifras consolidadas por Invest Pacific evidencian que, entre enero y julio, el Valle del Cauca ha recibido un total de 32 proyectos de inversión Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un contexto global marcado por la contracción de la inversión extranjera, Cali mantiene su atractivo para los capitales foráneos. Según cifras de Invest Pacific, entre agosto de 2023 y julio de 2025 la capital del Valle del Cauca recibió 18 proyectos de inversión, con un valor estimado de USD 121,8 millones y la generación de 3.180 empleos formales.

De ese total, 10 corresponden a reinversiones de compañías que ya operaban en la ciudad y ampliaron su presencia, mientras que 8 son nuevas apuestas empresariales. Entre las firmas que llegaron recientemente destacan Intelicolab, de Costa Rica, especializada en IT & Software, y la surcoreana NovePharma – Hermosa, dedicada a productos de cuidado personal.

Por el lado de las reinversiones, continúan su expansión compañías como Alorica y TaskUs (sector BPO), así como Oxxo y un centro de servicios compartidos de origen francés.

“Estas cifras reafirman que Cali es una ciudad abierta, diversa y con condiciones para invertir. La confianza que depositan las empresas es el mejor indicador de que estamos listos para seguir creciendo como destino global”, afirmó Mabel Lara, secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía.

En lo corrido de 2025, se han concretado 7 de los 18 proyectos reportados, con USD 11,4 millones en inversión y 1.364 empleos generados, explicó Juan Carlos Castro Lozano, director ejecutivo de Invest Pacific.

Estrategia internacional

La atracción de capital se ha fortalecido con misiones internacionales realizadas en Estados Unidos y Brasil, además de reuniones con conglomerados asiáticos en Japón, en el marco de Expo Osaka 2025. Estas acciones buscan posicionar a Cali como un destino confiable y estratégico para nuevas operaciones.

Sectores y países de origen

Las inversiones provienen de Estados Unidos, México, Suecia, Francia, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Islandia y Corea del Sur, con proyectos en tecnología (software, videojuegos), alimentos y bebidas, cosmética, retail, BPO y servicios compartidos.

Los inversionistas destacan factores como la calidad del talento humano, el respaldo institucional, la infraestructura digital y la presencia de más de 30 universidades en la ciudad. Cali también se proyecta como un polo para la bioeconomía y el turismo sostenible, con ventajas naturales como su ubicación en el Chocó Biogeográfico y la presencia de más de 500 especies de aves para el aviturismo.

Impacto regional

A nivel departamental, el Valle del Cauca sumó 32 proyectos de inversión entre enero y julio de 2025, con un capital de USD 164 millones y la creación de 3.854 empleos en municipios como Buenaventura, Yotoco, Bugalagrande, Yumbo, Palmira, Buga y Pradera.

Cali, como principal receptora de estas iniciativas, se consolida como un destino competitivo en América Latina para compañías que buscan crecer en la región.