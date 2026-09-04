Cámara de Comercio de Pereira fija ruta prioritaria para estabilizar la economía regional

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Con un despliegue sin precedentes en el territorio, la Cámara de Comercio de Pereira culminó el censo presencial y virtual de afectación económica tras el evento sismológico registrado el pasado 10 de agosto.

Un equipo de 80 encuestadores recorrió durante 14 días consecutivos las principales zonas comerciales, industriales y de servicios de la región, realizando un trabajo técnico negocio a negocio para escuchar a empresarios y comerciantes, georreferenciar los daños y construir una radiografía del tejido productivo regional.

Esta información de campo es fundamental para dimensionar la magnitud de la emergencia, gestionar apoyos de orden nacional y local, y orientar acciones concretas que contribuyan a la rápida recuperación y reactivación económica de Risaralda.

Datos clave y magnitud del impacto económico

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira, el consolidado integral (obtenido mediante la suma del censo presencial en calle y el formulario digital institucional) arroja cifras críticas sobre la vulnerabilidad actual del sector productivo:

14.260 registros totales consolidados: 6.669 recopilados negocio a negocio en calle y 7.591 a través de la plataforma web.

10.884 empresas afectadas (76,3% del total): Registraron daños en infraestructura, pérdida de inventarios o interrupción operativa.

$354.705 millones de pesos en pérdidas estimadas: Cálculo directo de afectación en bienes e insumos, sin incluir todavía el lucro cesante.

51.716 empleos equivalentes comprometidos: Puestos de trabajo en riesgo directo debido a la reducción o suspensión de la actividad comercial.

1.809 reportes de colapso estructural: Se identificaron 623 de manera presencial (unos 45 casos diarios de colapso) y 1.186 reportados vía web.

89,7% a 96,6% son microempresas: El impacto se concentró masivamente en la economía popular y pequeños comercios de barrio.

Resultados del operativo en territorio

Durante dos semanas ininterrumpidas de recorrido, el censo presencial arrojó indicadores clave de la dinámica comercial en calle:

Eficiencia y cobertura: Se registraron 6.669 establecimientos (un promedio de 476 visitas por día. Georreferenciación precisa: 6.229 establecimientos fueron georreferenciados en mapa (93,4% de precisión territorial). Distribución geográfica: El Centro de Pereira concentró 1.919 registros presenciales; sin embargo, más del 50% del censo se distribuye en otros barrios y municipios, demostrando que el daño se extendió por todo el tejido urbano y no únicamente en el núcleo central. Múltiples afectaciones simultáneas:

37,9% reportó pérdidas directas en mercancías e inventarios.

28,3% presentó afectaciones físicas o estructurales graves.

45,3% de los locales visitados en calle estaba operando al 0%.

El censo presencial proporciona una muestra territorial representativa y objetiva, confirma que 1 de cada 2 comercios de Risaralda está completamente detenido.

Vulnerabilidad financiera vs protección

A la parálisis de ingresos (donde el 68,0% de las empresas opera máximo al 25% de su capacidad) se suma una escasa cultura de aseguramiento, solo el 7,9% de los negocios (1.127 empresas) reportó contar con una póliza de seguro con cobertura específica contra terremoto.

También se evidencia una fragilidad de caja. Al ser en su gran mayoría microempresas (89,7%), la capacidad propia para financiar la reconstrucción, reponer inventarios y sostener la nómina sin ayudas externas, es prácticamente nula a corto plazo.

Ruta técnica y toma de decisiones para la reactivación

Para mitigar la crisis y acelerar el retorno seguro a la operación, la Cámara de Comercio de Pereira, ha articulado visitas técnicas de inspección e infraestructura.

Sobre la cobertura de Inspecciones de Ingeniería: Se han registrado 1.513 solicitudes de inspección técnica por parte de los empresarios y hasta la fecha, ingenieros y especialistas han realizado 300 visitas técnicas en sitio (19,8% de cobertura), con una brecha operativa pendiente de 1.213 evaluaciones que se están priorizando con los organismos de gestión del riesgo.

Estrategias y acciones que desarrolla la Cámara por los empresarios: Programa “Risaralda vuelve”

Frente a este escenario, la Cámara de Comercio de Pereira anunció una estrategia de intervención estructurada en cinco nodos de acción:

Nodo Desarrollo — Programa FÉNIX (“Renacer con Claridad”)

Plataforma digital interactiva y vía WhatsApp que unifica en un solo lugar la oferta de auxilios, líneas de crédito blando, exenciones tributarias y donaciones. En solo 10 minutos y tres pasos, cada empresario obtiene un diagnóstico en 5 dimensiones (Financiera, Jurídica, Operativa, Comercial y Humana) y se conecta en un clic con consultores, abogados y contadores.

• Nodo Internacionalización (“Risaralda es Global”)

Estrategia articulada en cuatro ejes:

Cooperación Internacional: Movilización de $280 millones para la formulación de proyectos ante entidades bilaterales y multilaterales. Comercio Exterior: Acompañamiento en inteligencia de mercados y encadenamiento con nuevos proveedores y compradores. Atracción de Inversión: Portafolio de proyectos de reconstrucción para fondos de inversión, alianzas público-privadas y esquema de Obras por Impuestos. Turismo: Campaña “Risaralda Vuelve, no cancele sus eventos” para proteger la agenda de eventos y el flujo de visitantes en el departamento.

• Nodo Institucional — Servicios Cámara al Alcance

Centro de Desarrollo Empresarial: Apertura en el primer piso de la sede principal para atención física y orientación de comerciantes.

Trámites en Línea Acompañados: Asesoría técnica en tiempo real para el acceso a convocatorias y registros.

Trámites a Domicilio: Desplazamiento del 100% de los servicios registrales y de consultoría directamente hasta el establecimiento del comerciante.

• Nodo comercial: Gran encuentro inmobiliario

Un punto de conexión para la recuperación de Pereira. Una ciudad con necesidades y empresas con soluciones. Después de la emergencia, miles de ciudadanos necesitan encontrar rápidamente productos, servicios, orientación y soluciones para afrontar esta nueva realidad, por eso hemos creado este espacio para conectar:

¿Qué encontrará la ciudadanía?

VIVIENDA: Inmobiliarias · Constructoras

FINANCIACIÓN: Bancos · Entidades financieras

PROTECCIÓN: Aseguradoras

TRASLADO: Empresas de mudanzas

REPARACIÓN: Ferreterías · Pinturas · Tejas · Materiales de construcción

SERVICIOS INSTITUCIONALES

CAC · Centro de Arbitraje y Conciliación

Campaña “Si está abierto, compra”

Como acción inmediata de movilización económica, la entidad lanzó la campaña “Si está abierto, COMPRA”, bajo el lema “Ellos ya hicieron su parte, ahora es nuestro turno. Compra en Risaralda”.

La estrategia incluye:

Activación en redes sociales: Testimoniales y visibilidad digital masiva para negocios locales, distintivo físico “Aquí seguimos”: Entrega e instalación de banderines en los locales comerciales con la leyenda “Este negocio sigue trabajando por Risaralda”, permitiendo que la ciudadanía identifique visualmente las empresas que necesitan apoyo comercial.

Desde la Cámara de Comercio de Pereira seguimos trabajando de la mano de nuestros empresarios y por Risaralda. @camarapereira