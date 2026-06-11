Campaña turística de Colombia triunfa en Nueva York y recibe nominación internacional

Foto: Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales. / Cortesía Fontur

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La estrategia “Descubre la Diversidad de Colombia, el País de la Belleza” continúa posicionándose como una de las campañas de promoción turística más influyentes a nivel nacional e internacional. Tras ser reconocida como ganadora en el Festival de Cine y Televisión de Nueva York, uno de los certámenes audiovisuales más importantes del mundo, la campaña fue destacada como una producción de storytelling de clase mundial, reafirmando su impacto en la construcción de una narrativa sólida sobre Colombia como destino turístico. Este logro se suma a su reciente nominación a los International Awards de Los Ángeles, California, en la categoría de Promoción País.

La campaña, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en articulación con Fontur, ha logrado consolidarse como una herramienta estratégica de comunicación que va más allá de la promoción convencional, al resaltar la diversidad del país y su riqueza natural, cultural y humana.

Este reconocimiento en Nueva York hace parte de una serie de logros recientes que destacan a la campaña en la industria audiovisual global y evidencian el alcance y la efectividad de la estrategia. Entre ellos se encuentran el Premio India Catalina en la categoría de Mejor Edición de No Ficción, así como el Gran Prix y el Oro a Mejor Producción Turística del Mundo en el Japan World’s Tourism Film Festival. Asimismo, la campaña fue nominada a los International Awards de Los Ángeles, California, en la categoría de Promoción País, distinción que reconoce las mejores estrategias de posicionamiento y promoción de destinos en el ámbito internacional.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, resaltó la importancia de estos reconocimientos y el impacto que la campaña ha tenido en la percepción del país en el exterior. Según señaló, estos resultados evidencian la calidad creativa de la estrategia, su capacidad para atraer visitantes, incrementar el gasto turístico y fortalecer la presencia de Colombia en mercados estratégicos, así como para seguir impulsando el turismo como uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico nacional.

“Los galardones obtenidos y los más de 360 millones de impactos generados por la campaña en los últimos seis meses demuestran no solo la excelencia creativa y estratégica de esta apuesta de promoción país, sino también su éxito en la atracción de visitantes, el aumento del gasto turístico y la visibilidad de Colombia en mercados estratégicos”, señaló la ministra.

La campaña ha sido reconocida por su capacidad para construir una narrativa emocional y auténtica que invita a los viajeros no solo a visitar Colombia, sino también a comprender y experimentar su diversidad desde una perspectiva más profunda. Asimismo, busca mostrar que la belleza del destino no se limita a sus paisajes, sino que también se refleja en sus tradiciones y en su gente.

En este contexto, el turismo se ha convertido en una herramienta clave para la transformación económica del país. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con base en cifras de Migración Colombia, señaló que durante el primer trimestre de 2026 Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor de visitantes no residentes hacia Colombia, seguido por México, Perú, Ecuador y Chile. Este comportamiento evidencia la diversificación de los mercados turísticos del país tanto en la región como en Norteamérica.

Asimismo, los principales indicadores reflejan un comportamiento positivo de la actividad turística en distintos frentes. En marzo de 2026, los visitantes no residentes aumentaron un 6,7 % en comparación con el mismo mes de 2025, lo que demuestra una tendencia sostenida de crecimiento en la llegada de turistas internacionales. De igual manera, el segmento de cruceros registró un incremento del 41,2 %, consolidándose como uno de los segmentos con mayor dinamismo dentro de la industria turística.

El transporte aéreo también ha mostrado un desempeño favorable. De acuerdo con cifras de Aerocivil, en febrero de 2026 el tráfico de vuelos regulares nacionales e internacionales aumentó un 9,4 % frente al mismo período del año anterior. Dentro de este comportamiento, el crecimiento del tráfico internacional (12,3 %) superó al nacional (7,3 %), lo que evidencia una mejora significativa en la conectividad aérea del país y una mayor proyección de Colombia en el escenario global.

Estos resultados refuerzan la importancia del turismo como motor estratégico del desarrollo económico. Más allá de su impacto en la generación de divisas, el sector contribuye de manera directa a la creación de empleo, al fortalecimiento de las economías locales y a la dinamización de regiones que encuentran en el turismo una oportunidad para impulsar un crecimiento sostenible.

En este sentido, la campaña “Descubre la Diversidad de Colombia, el País de la Belleza” continúa desempeñando un papel fundamental en la consolidación de la marca país. Su objetivo es seguir posicionando a Colombia como un destino atractivo, competitivo y con capacidad para conquistar nuevas audiencias internacionales, al tiempo que fortalece la confianza de los viajeros en la oferta turística nacional.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reiteró su compromiso de seguir promoviendo la autenticidad de los territorios colombianos e impulsando iniciativas que permitan mostrar al mundo la diversidad del país y consolidar a Colombia como un referente global en turismo sostenible, cultural y de experiencias.

Aquí puede ver el video.