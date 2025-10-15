Cartagena, epicentro mundial del debate de las ciudades inteligentes

Se hablará sobre transformación digital, gobierno inteligente, sostenibilidad, economía circular, movilidad y micromovilidad, entre otros. Foto: Cortesía

Por primera vez, la capital del departamento de Bolívar acogerá uno de los encuentros más importantes sobre desarrollo urbano y transformación digital: Smart City Expo Cartagena 2025, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de octubre en el Centro de Convenciones Las Américas. El evento reunirá a representantes de gobiernos, organismos multilaterales, el sector privado y la academia para analizar cómo construir ciudades más sostenibles, inclusivas y tecnológicamente avanzadas.

Durante dos días, líderes internacionales y nacionales compartirán experiencias sobre los principales ejes de las ciudades inteligentes: transformación digital y gobierno inteligente, sostenibilidad y economía circular, movilidad y micromovilidad, economía creativa, seguridad urbana, innovación social y gestión metropolitana. Casos de éxito de Madrid, Medellín y el Valle de Aburrá servirán de referencia para entender cómo los territorios pueden avanzar hacia modelos urbanos resilientes e interconectados.

Entre las personalidades confirmadas se encuentran Dolores Barrientos, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en Colombia, quien expondrá sobre soluciones basadas en la naturaleza y finanzas verdes para el desarrollo urbano; y Gerardo Neugovsen Plotkin, asesor técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), especialista en economía creativa y políticas públicas para las industrias culturales.

Desde Europa, Fernando de Pablo Martín, director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid, presentará la estrategia Madrid Capital Digital, mientras que Pedro González Delgado, del Cabildo Insular de Tenerife, abordará los retos de la gestión territorial sostenible en territorios insulares.

La representación latinoamericana estará liderada por Ana Carla Fonseca, fundadora de Garimpo de Soluções y referente en economía creativa, y Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), reconocido por su trabajo en movilidad sostenible en distintas ciudades de la región.

Colombia también tendrá una fuerte presencia en la agenda. Paula Andrea Palacio, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, compartirá la experiencia de Medellín y su modelo de gestión metropolitana. Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, presentará las estrategias de desarrollo sostenible e inversión social del departamento, mientras que Julián Sánchez, alcalde de Soacha y presidente de la Federación Nacional de Municipios, expondrá sobre proyectos de conectividad e infraestructura inteligente en la Sabana de Bogotá.

El enfoque en movilidad eléctrica y seguridad urbana estará a cargo de Gorka Pradas, director del Clúster de Innovación para la Micromovilidad Eléctrica (CLIME) de España, y de Nohora Mercado Caruso, secretaria TIC de Bolívar, quien lidera el proyecto Mompox Inteligente, reconocido a nivel nacional. Además, Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, reflexionará sobre el papel del sector empresarial en la transformación urbana.

“Invitamos a los diferentes actores interesados en ser parte de las ciudades inteligentes a que visiten smartcityexpocartagena.com. Allí encontrarán toda la información sobre la agenda, los conferencistas y cómo participar en un evento que busca ser parte de la evolución de Cartagena”, afirmó Marcela Sánchez, jefa del proyecto Smart City Expo Cartagena 2025.

Con esta edición, Cartagena se consolida como un punto de encuentro estratégico para el diálogo internacional sobre el futuro de las ciudades, reafirmando el papel de América Latina como región clave en la agenda global de innovación urbana y sostenibilidad.