Casio lanza el CA-500 Back to the Future, edición limitada por los 40 años de la película

Cuando la tecnología y la cultura pop se encuentran, nacen piezas de culto. Para conmemorar el 40 aniversario de la icónica película Back to the Future (Regreso al Futuro), Casio presenta el CA-500 ‘Time Machine’, una edición limitada que transforma el nostálgico reloj calculadora en una pieza de coleccionista inspirada en el legendario DeLorean. Este lanzamiento está dirigido a la audiencia que valora la historia del cine y la estética retro-futurista.

Este lanzamiento no es solo un producto, es un artefacto cultural. En una era donde el gaming y la nostalgia dominan el streaming, el CA-500 ‘Time Machine’ captura la esencia de una época dorada, ofreciendo a los fans la posibilidad de llevar en la muñeca un pedazo de la historia cinematográfica que definió la ciencia ficción moderna. Este reloj es el puente perfecto entre la funcionalidad vintage de Casio y el deseo incesante de la cultura geek por coleccionar íconos.

Diseño y funcionalidad: un viaje a 88 millas por hora

El reloj toma como base el CA-53W, el famoso modelo calculadora que usó Marty McFly en la película, pero lo eleva con acabados premium inspirados en el vehículo temporal. Su caja plateada pulida y sus detalles retro-futuristas capturan el espíritu del legendario Doc Brown.

Cada elemento del diseño es un guiño a los fans:

Condensador de flujo: el corazón del viaje en el tiempo ha sido reimaginado como un impresionante diseño grabado en el reverso del reloj.

Pantalla de destino: la esfera se inspira en las lecturas de los circuitos horarios del salpicadero del DeLorean, simulando la sensación de estar fijando las coordenadas de 1955, 1985 o 2015.

Funcionalidad fiel: mantiene la funcionalidad de calculadora que hizo famoso al modelo original de Marty, combinando nostalgia con utilidad.

Para los coleccionistas y aficionados, la experiencia comienza desde el unboxing: cada reloj se entrega en una caja y una funda exterior diseñadas con la estética de las cintas de casete VHS, un verdadero homenaje a 1985 y a la edad de oro del vídeo doméstico.

“El CA-500 Time Machine no es solo una calculadora de pulsera; es una cápsula del tiempo. Esta colaboración celebra el impacto que Back to the Future tuvo en la imaginación tecnológica de toda una generación. Unimos el diseño icónico y funcional de Casio, símbolo de innovación en los años 80, con la narrativa de los viajes en el tiempo para crear un objeto que conecta pasado, presente y futuro. Es, literalmente, un pedazo de historia del cine que se puede llevar en la muñeca, ideal para quienes crecieron soñando con hoverboards, el DeLorean y las ideas de Doc Brown”, afirma Thiago Nadotti, Assistant Marketing Manager de Casio para América Latina.

