Cauca se corona en los International Chocolate Awards 2025

Durante la Feria Chocoshow 2025, el departamento del Cauca protagonizó uno de los hitos más importantes para el cacao colombiano en la escena internacional: en la premiación de los International Chocolate Awards 2025, los cacaocultores y chocolateros caucanos obtuvieron 35 de los 75 premios entregados a nivel nacional, consolidando al Cauca como uno de los grandes orígenes de cacao fino del mundo.

Los reconocimientos incluyeron 4 premios en barras de chocolate y 11 en bombones, entre ellos 3 medallas de oro, 5 de plata, 1 de bronce y 6 premios especiales, destacando la precisión técnica, la creatividad culinaria y el arraigo cultural del cacao caucano. Las barras y bombones fueron elaborados por el Maestro Chocolatero e instructor del SENA, Cristian Tróchez, a partir de cacao proveniente de municipios como Guachené, Padilla, Miranda, Corinto y Caloto en el norte del Cauca, que representan empresas como Almendra de Cacao, Cacao Hunters y Provinzzia.

El jurado internacional resaltó la calidad sensorial de los productos, la interpretación de las recetas y la incorporación de ingredientes locales como dulce cortado, limón pajarito, café, viche y una mezcla de maracumango, que aportan una identidad única al chocolate caucano y preservan saberes transmitidos de generación en generación en las zonas cacaoteras del departamento.

Cauca es Cacao: un laboratorio vivo de sabores desde nuestra región

Para la Cámara de Comercio del Cauca, este triunfo tiene un significado estratégico. Tres de los orígenes premiados hacen parte de su estrategia insignia “Cauca es Cacao”, una caja de chocolates con 10 sabores provenientes de municipios como Morales, Argelia, Guapi, El Tambo, Suárez, Piamonte, Inzá, Guachené, Miranda y Padilla, que posiciona al departamento como un verdadero laboratorio de innovación y diversidad sensorial.

La iniciativa cuenta con el respaldo de las empresas Umbral Sensory y Almendra de Cacao, enfocadas en el fortalecimiento técnico de la cadena de valor, la optimización de los procesos de transformación y la apertura de nuevos mercados para pequeños y medianos productores de la región.

“Estos premios confirman algo que en el Cauca ya sabíamos: nuestro cacao tiene todo para competir y hacer la diferencia en los exigentes mercados internacionales. Detrás de cada barra y cada bombón están las familias, asociaciones y municipios de nuestra región que han apostado por la calidad, la innovación y la paz”, afirmó la Presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca Ana Fernanda Muñoz Otoya.

El proyecto ha contado también con el acompañamiento del SENA-Cauca, actor clave en la formación y tecnificación del talento cacaotero. La institución ha sido fundamental en el mejoramiento de procesos, la estandarización de la calidad y la consolidación de proyectos productivos que hoy reciben reconocimiento internacional.

Cacao para la paz y el desarrollo

El triunfo del Cauca en los International Chocolate Awards llega en un momento clave para el departamento, que apuesta por el cacao como herramienta para la paz, la reconstrucción social y la sustitución de economías ilícitas. Cada medalla es el resultado de un esfuerzo técnico, pero también del compromiso de comunidades que han decidido sembrar cacao como una vía para renacer y transformar sus territorios.

Este reconocimiento envía un mensaje contundente a la comunidad internacional:el cacao caucano no solo destaca por su calidad, sino por su capacidad de tejer futuro. Desde el conocimiento ancestral, la innovación y la organización comunitaria, el Cauca se proyecta como un territorio donde el cacao se convierte en motor de desarrollo económico, cultural y de reconciliación.

Del cacao a la alta cocina: innovación con identidad colombiana

En este mismo contexto, Cristian Tróchez, empresario caucano y Embajador de Cocina Colombiana con Cacao, presentó en Noruega una propuesta visionaria: convertir el cacao en un ingrediente esencial de la cocina colombiana. Su trabajo explora el potencial culinario de subproductos como la hoja de cacao y la miel fermentada, con el objetivo de transformar la percepción tradicional de este cultivo y abrir la puerta a una gastronomía más sostenible, diversa y competitiva en el escenario global.

“El cacao del Cauca no es solo materia prima para chocolate; es un universo de posibilidades gastronómicas. Desde la hoja hasta la miel fermentada, cada parte de la planta puede contar una historia distinta de Colombia al mundo”, explica Tróchez.