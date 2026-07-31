31 de julio de 2026 - 02:40 p. m.
Cédula digital en Colombia: cómo sacarla por primera vez y activarla en el celular
Le cuenta | Si tienes 18 años, tu cédula digital es gratis y no necesitas cita. Te explicamos la ruta fácil de este proceso: desde la Registraduría hasta activarla en tu celular.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación