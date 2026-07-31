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31 de julio de 2026 - 02:40 p. m.

Cédula digital en Colombia: cómo sacarla por primera vez y activarla en el celular

Le cuenta | Si tienes 18 años, tu cédula digital es gratis y no necesitas cita. Te explicamos la ruta fácil de este proceso: desde la Registraduría hasta activarla en tu celular.

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Redacción Especiales

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