Censando el futuro: DANE confirma nueva etapa estadística para Colombia

Funcionarios del DANE, realizando el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Este martes, 14 de julio, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) estará en la sala de redacción de El Espectador para desarrollar el conversatorio “El Ciclo Censal: del Censo Económico al futuro de las operaciones censales en Colombia”, el cual contará con la presencia de la directora de la entidad, Piedad Urdinola, y expertos nacionales e internacionales.

El evento se llevará a cabo desde las 9:00 a.m., con transmisión en vivo a través de las redes sociales y el sitio web de El Espectador.

La agenda se abrirá con un diálogo entre el periodista Elber Gutiérrez, jefe de redacción del diario, y la directora Urdinola, alrededor del Censo Económico Nacional Urbano, cómo este marca el inicio del ciclo censal en Colombia, y cómo el DANE queda con capacidad instalada para la realización de futuras operaciones estadísticas de este tipo.

El conversatorio también discutirá cuáles fueron los principales aprendizajes que dejó este censo, cuya cobertura urbana es del 98,2 % del territorio nacional.

Y es que Urdinola ha defendido durante sus cuatro años al frente de la entidad la importancia de que el país tenga información actualizada, confiable y completa sobre lo que sucede en los territorios. En el conversatorio, la directora del DANE comentará qué legado deja su gestión a la cultura censal de Colombia y qué se avecina para el país en materia estadística.

“En el Censo Económico fue la primera vez que el DANE asumió integralmente el diseño y ejecución de un censo de esta magnitud en el siglo XXI. Incorporamos innovaciones operativas, híbridas y tecnológicas que hoy son aprendizajes para la entidad, los ciudadanos y el país”, comentó a El Espectador la directora Urdinola.

En un segundo momento, se desarrollará el panel “Aprendizaje y alcance del Censo Económico” con la participación de la subdirectora del DANE, Andrea Ramírez Pisco; el especialista en estadísticas oficiales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Federico Segui; la decana de la Facultad de Economía de la Universidad de América, Lilian Ramírez; y la decana de la Escuela de Negocios de la Universidad de la Salle, Diana Carmona.

El Ciclo Censal

El evento del próximo martes tendrá un acápite para hablar a futuro. Y es que Colombia aprobó en 2023 la Ley de Estadísticas Oficiales, una norma que exige que el país realice censos periódicamente y esté actualizado sobre asuntos poblacionales, de vivienda, económicos o, como quedó estipulado en la norma, en temas de minería y agro.

En el pasado, los censos se realizaban cada vez que había un presupuesto en el erario para hacerlo o la voluntad política de los administradores para enviar sus funcionarios a las calles de todo el país a recopilar información y preguntar a la ciudadanía. Esa norma, también conocida como la Ley 2335 de 2023, cambia el panorama

El conversatorio explorará cómo Colombia puede servirse de esa ley y una fecha estipulada en el calendario para que cada censo que se realice se traduzca en decisiones informadas.

El Censo Económico Nacional Urbano, por ejemplo, detalló que hay más de dos millones de unidades económicas en el país que conforman el tejido productivo urbano. Del total, casi 220.000 realizan su actividad económica en las calles y esquinas de las ciudades, lo que indica que un gran porcentaje de ese ecosistema funciona bajo el umbral de la informalidad.

“Es fundamental preservar las capacidades construidas durante esta operación. En primer lugar, la capacidad tecnológica para capturar, monitorear y procesar grandes volúmenes de información con altos estándares de calidad. En segundo lugar, la integración de registros administrativos con la información censal, que permite mejorar la eficiencia de las operaciones estadísticas y reducir la carga para las fuentes de información”, dijo Urdinola.

Si desea conocer cómo ha evolucionado el ciclo censal y estadístico de Colombia, puede acceder al evento en vivo a través de este enlace.