Centro Comercial Santafé celebra 20 años transformándose en centro de experiencias

Santafé prepara una agenda de actividades que se desarrollará a lo largo del año. Foto: Cortesía

El Centro Comercial Santafé conmemora dos décadas de operación con una profunda renovación de su infraestructura y su propuesta de valor. Solo en los últimos cinco años, la inversión destinada a estos procesos de modernización supera los 95.000 millones de pesos, reflejando una apuesta sostenida por evolucionar más allá del comercio tradicional.

Entre las intervenciones más recientes se encuentran la nueva fachada y la apertura de Santafé Underground, un espacio de entretenimiento de más de 7.800 metros cuadrados que integra actividades como bolos, golfito de neón, láser tag, karts y una torre de caída libre. A estas transformaciones se suma la reconversión de la antigua Plaza Brasil en la actual Zona MET, un entorno que combina cultura y comercio y que se ha posicionado como escenario para eventos y actividades especiales. De igual forma, la antigua Plaza Ecuador dio paso a Zona Oasis, un espacio que propone nuevas formas de recorrer y habitar el centro comercial.

La evolución del complejo también se refleja en su oferta gastronómica y cultural. El Jardín Gastronómico reúne 21 propuestas de restaurante a mantel, mientras que espacios como el Teatro Juan Pablo González Pombo fortalecen la agenda de entretenimiento en vivo y programación cultural dirigida a públicos de todas las edades.

“En los últimos años entendimos que el rol de un centro comercial está cambiando. Hoy no se trata solo de comercio, sino de integrar compras, entretenimiento y vida social en un mismo lugar. Ese equilibrio, conocido como retailtaiment, responde a un visitante que busca planes completos y espacios para quedarse, compartir y vivir experiencias. Esa mirada ha guiado la evolución reciente de Santafé”, explica Andrés Hernández, gerente general del centro comercial.

Como parte de la celebración de su aniversario, Santafé prepara una agenda de actividades que se desarrollará a lo largo del año, con experiencias temáticas, eventos de moda, celebraciones especiales y acciones estacionales como su tradicional temporada navideña. Además, se realizarán sorteos para los visitantes, con premios que incluyen bonos de compra, dispositivos tecnológicos y vehículos.

A veinte años de su apertura, Santafé no solo reúne recuerdos compartidos por varias generaciones, sino que evidencia cómo los centros comerciales han dejado de ser únicamente espacios de compra para convertirse en escenarios donde convergen infraestructura, servicios, gastronomía, entretenimiento y retail, ofreciendo una experiencia más integral dentro de la ciudad.