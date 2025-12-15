Cerrejón entrega el Parque de la Integración Minera, un nuevo símbolo de identidad y desarrollo para Albania. Foto: Cortesía Cerrejón

Cerrejón hizo entrega oficial del Parque de la Integración Minera, un nuevo espacio comunitario que reafirma el compromiso de la compañía con el desarrollo del municipio de Albania. Este parque, que se convierte en un referente turístico y cultural del corredor minero, busca fortalecer la identidad local, promover el turismo y generar nuevos espacios de encuentro para la comunidad.

La comunidad de Albania tuvo un rol activo en la definición del diseño del parque. Los habitantes realizaron aportes sobre la ubicación de los elementos principales, los árboles, las jardineras y los senderos, convirtiendo este espacio en una obra ejecutada con la comunidad y ajustada a sus expectativas.

“Esta obra tan representativa es precisamente, ese monumento que hace historia en esta tierra de carbón, La Princesa Negra. Esta obra lleva al impulso del turismo, aparte de que Albania merecía un reconocimiento de esta magnitud y podemos decir que hoy en día los niños disfrutarán mucho de todas esas obras”, afirmó César Alfaro, residente del municipio de Albania.

“Este parque es la lectura de lo que nosotros somos como albaneses, de lo que nos representa a nosotros. La riqueza que hay en este territorio que es su gente. Es por supuesto el carbón y toda la infraestructura que ha traído con ello mismo. Y hoy esta infraestructura fortalece, une las familias, fortalece la identidad. Entonces es un espacio muy importante porque nos va a unir, pero lo importante aquí es que nos va a sembrar esa identidad y la identidad nos lleva a reconocernos, a valorar lo que tenemos dentro del territorio”, afirmó Nera Robles, alcaldesa de Albania.

Un proyecto construido en dos fases y con participación comunitaria

La primera fase incluyó la adecuación del terreno, la construcción de 150 metros de línea férrea y el traslado, adecuación y ubicación de los dos elementos centrales del parque: la locomotora 1009 y el vagón 110-703, ambos recibieron un proceso de reconstrucción metalmecánica que comprendió reparaciones estructurales, renovación de superficies y aplicación de pintura, con el propósito de destinarlos como donación al parque temático.

La segunda fase consistió en la construcción de plazoletas, media torta y gradas para eventos, senderos peatonales, zonas verdes y jardines.

Además de la locomotora y el vagón, el parque integra otros elementos que hicieron parte de la operación férrea, como polines retirados de la vía férrea, que fueron transformados en bancas, muros, tarimas y jardineras.

“Este parque es un símbolo de lo que logramos cuando trabajamos junto a la comunidad. Transformamos nuestro legado minero en un espacio que impulsa el turismo, la identidad y el bienestar de Albania. Nos llena de orgullo aportar al desarrollo del territorio y ver cómo este lugar se convierte en un punto de encuentro para todos. Con esta obra, se suma un nuevo atractivo al corredor turístico que hoy conecta con el parque de Barrancas, el Gigante Amable, y que invitamos a todos a visitar”, afirmó Juan Carlos García Otero, gerente de Asuntos Sociales de Cerrejón.

Este parque se suma a otras iniciativas que la compañía ha venido desarrollando en el municipio de Albania, como el programa “Juntos Cambiamos Vidas” en el que se remodeló y dotó la Institución San Rafael de Albania; la estrategia de empleo local, en la que cerca de 300 personas han sido vinculadas laboralmente a la compañía y el Semillero Orquestal del Programa de Música de Cerrejón.

Para Cerrejón, es motivo de orgullo donar este nuevo símbolo del municipio, con el que se promoverá el turismo, se impulsarán emprendimientos, se compartirá con visitantes la historia de la minería responsable y se continúa construyendo oportunidades de desarrollo para La Guajira.