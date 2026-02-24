Colombia, epicentro mundial del debate sobre reforma agraria y producción sostenible

Esta conferencia es relevante por el momento histórico que vive Colombia en materia de reforma agraria. /Fotos: Cortesía Ministerio de Agricultura. Foto: Cortesía Ministerio Agricultura

La Ciudad Heroica se prepara para convertirse durante cinco días en el corazón del diálogo mundial sobre el campo, con la participación confirmada de 68 delegaciones provenientes de los cinco continentes, y una presencia especialmente significativa de representantes de Asia y África, Colombia asume el liderazgo de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, un espacio donde a través del diálogo se abordarán temas relacionados con el aporte y contribución de la reforma agraria mientras se buscarán respuestas concretas a las crisis que azotan al planeta: hambre, pobreza, conflictos territoriales y cambio climático.

“Esperamos tener una delegación amplia y con ella elaborar una estrategia global en la que se conjugue la protección de los suelos, los bosques y el agua, y podamos tener así un mandato frente a la crisis climática, ambiental y alimentaria que posteriormente llevaremos, juntos, a todas las misiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Roma”, comentó Martha Carvajalino Villegas, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia.

Tierra, dignidad y sostenibilidad: los ejes de la discusión

Lo que hace relevante a esta segunda conferencia, que retoma a Brasil como testigo, es el momento histórico que vive Colombia en materia de reforma agraria. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha impulsado una reforma que, en palabras de la ministra Carvajalino, “trabaja en la búsqueda de la paz, que viene adquiriendo predios de manera voluntaria y que está construyendo sistemas agroalimentarios sostenibles ante la crisis climática”.

Esta reforma agraria, enmarcada en la política del gobierno del Cambio no se limita a la distribución de tierras, también incluye el acceso a bienes públicos como asistencia técnica, riego, comercialización y vivienda, así como el ordenamiento social de la propiedad rural y la formalización de la propiedad. Se han adquirido hectáreas destinadas a campesinos y comunidades étnicas, y se ha priorizado la compra de tierras con vocación agroecológica que permitan desarrollar sistemas productivos sostenibles.

Este enfoque ha sido determinante para que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial hayan respaldado la realización de este evento en territorio colombiano, un símbolo de que la comunidad internacional reconoce en Colombia un país comprometido con saldar la deuda histórica con el campo y las comunidades rurales, y un reconocimiento que posiciona a la nación como un referente en la materia.

La ICARRD+20 no es un evento más en la agenda internacional, su propósito fundamental es reflexionar sobre la tierra desde una perspectiva integral como espacio digno de producción, como fuente de alimentos para el consumo humano y como un territorio en el cual las comunidades rurales se reconocen como custodias legítimas del medio ambiente.

Esta visión cobra especial relevancia en un contexto global donde la crisis climática exige repensar los modelos de producción y acceso a los recursos naturales. Por eso, la conferencia abordará precisamente cómo la reforma agraria y la producción sostenible de alimentos pueden contribuir a resolver las crisis convergentes que afectan a millones de personas en el mundo.

La cultura y la academia al servicio del diálogo

Este encuentro internacional podría traducirse en transformaciones concretas para el país y la región que van desde el fortalecimiento de mecanismos de cooperación internacional, pasando por la visibilización de comunidades rurales históricamente excluidas, hasta la consolidación de Colombia como un referente global en materia de reforma agraria y desarrollo sostenible.

Uno de los aspectos más destacados de esta cumbre es su agenda paralela, abierta al público con previa inscripción, que ofrecerá una variada programación académica y cultural. Esta iniciativa, enmarcada en la Revolución por La Vida, permitirá que la ciudadanía se apropie del debate global a través de espacios de reflexión y expresión artística, enriqueciendo así el diálogo más allá de los escenarios oficiales.

Durante cinco días, Cartagena no solo será el epicentro de la discusión mundial sobre la tierra, sino también el escenario desde donde Colombia le propone al mundo un nuevo pacto por la humanidad. Un pacto donde el campo deja de ser visto como territorio del conflicto para convertirse en sinónimo de esperanza, y donde la relación con la tierra se teje desde la dignidad, la sostenibilidad y la vida.