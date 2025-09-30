Logo El Espectador
Colombia produce comida gracias a la Reforma Agraria

En poco más de tres años de gestión, la Agencia Nacional de Tierras ha gestionado más de 700.000 hectáreas a campesinos y comunidades étnicas, terrenos donde florecen cultivos que simbolizan vida y paz. Estos son algunos de los predios que se han transformado en antiguos cuarteles de guerra y despojo a epicentros para sembrar papa, plátano, yuca, productos pancoger, entre otros.

Tomás Tarazona Ramírez
Tomás Tarazona Ramírez
30 de septiembre de 2025 - 12:03 p. m.
Tierras donde grupos paramilitares o mafiosos sembraron terror ahora son utilizadas por campesinos, víctimas y comunidades étnicas para cosechar alimentos.
Foto: Jonathan Bejarano
La entrega de tierras por parte de la ANT bajo la dirección de Juan Felipe Harman se ha viralizado en todo el país. Son más de 700.000 hectáreas de tierras productivas que ahora están en manos de víctimas del conflicto, organizaciones campesinas y comunidades étnicas. En los predios donde alguna vez dominó la ilegalidad o la guerra, hoy se cosecha comida y se apuesta por garantizar la soberanía alimentaria de Colombia.

El 1.700.000 de hectáreas formalizadas por la ANT demuestran que la Reforma Agraria avanza en territorios que sueñan con convertirse en referentes de producción agrícola. Estos son algunos departamentos que cambiaron una historia de violencia por un futuro de cosecha y paz.

*Contenido desarrollado en alianza con la Agencia Nacional de Tierras

Tomás Tarazona Ramírez

Por Tomás Tarazona Ramírez

Periodista.ttarazona@elespectador.com

