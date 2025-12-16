Colombia sella una alianza estratégica para formar el talento que operará el Metro de Bogotá

Foto: Cortesía de: Escuela Colombiana de Ingeniería y Metro Línea 1 S.A.S. y Xi’an Rail Transportation Group Company Limited.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un acto de alto valor estratégico para el desarrollo del país, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la Alianza Universitaria Empresarial Ferroviaria de Bogotá, una iniciativa que articula al sector académico, empresarial e industrial de Colombia y China para la formación del talento que operará y mantendrá la futura Línea 1 del Metro de Bogotá, el proyecto de infraestructura más ambicioso en la historia nacional.

El evento contó con la presencia de representantes de China Harbour Engineering Company Limited, Xi’an Rail Transportation Group Company Limited, Metro Línea 1 S.A.S. y la Escuela Colombiana de Ingeniería, consolidando un acuerdo que permitirá formar, durante los próximos tres años, a cerca de 700 profesionales, técnicos y tecnólogos en sistemas metro-ferroviarios, bajo un modelo dual que integra formación académica avanzada, prácticas en campo y transferencia tecnológica internacional.

Durante la ceremonia, la rectora de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Myriam Astrid Angarita Gómez, subrayó la trascendencia del acuerdo al señalar que se trata de un “proyecto emblemático para el futuro de la capital y del país y, en especial, para la educación superior”. En su intervención, destacó que el alcance del convenio va más allá de lo protocolario: “Hoy nos convoca algo más que la firma de un documento. Estamos aquí para respaldar lo que ese acto protocolario encierra, para dar fe de que nos une un compromiso que trasciende fronteras: la formación de profesionales rigurosos y comprometidos con el desarrollo del mundo. También nos convoca la certeza de que, trabajando juntos, podemos construir un mundo mejor para todos: más conectado, más sostenible, más justo y humano”.

La rectora explicó que el acuerdo se alinea de manera integral con la misión institucional y los objetivos de calidad, internacionalización, investigación e innovación de la Escuela, y destacó el valor estratégico de la alianza al integrar múltiples formas de conocimiento: “La verdadera riqueza de esta alianza radica en su capacidad de activar inteligencias colectivas, como quiera que en ella convergen: la inteligencia científica de nuestras universidades; la inteligencia tecnológica e industrial de las empresas; la inteligencia estratégica y normativa del Estado; la inteligencia social de las comunidades que serán beneficiadas y la inteligencia ecológica que nos orienta hacia un desarrollo sostenible”.

China y Colombia, una amistad que dure para siempre

Por su parte, Song Yang, presidente de Xi’an Rail Transportation Group Company Limited, afirmó que la creación de la alianza tiene como base el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá y articula las fortalezas de China Harbour Engineering Company Limited, Xi’an Rail Transportation Group Company Limited, la Universidad Jiaotong de Xi’an y la Escuela Colombiana de Ingeniería, dando origen a un nuevo modelo de cooperación entre industria y academia en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

“Esto no solo formará talento local y altamente cualificado para el sistema ferroviario de Bogotá, sino que también dará un nuevo impulso a la asociación estratégica integral entre China y América Latina”.El directivo destacó la experiencia previa de capacitación de 49 estudiantes colombianos en China, resaltando en particular el desempeño de Paolo Martínez Arcila, graduado de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial de la Escuela, y Juan David Castro Tovar, a quienes señaló como ejemplo del potencial del talento colombiano:

“Ellos cambiaron la imagen que yo tenía de los colombianos, y tengo mucha fe en la siguiente capacitación de jóvenes e ingenieros que después seguramente van a vincular al Metro de Bogotá. Creo que la creación de esta alianza es una buena oportunidad para hacer esta capacitación para ellos”.

Song Yang recordó además que su empresa opera actualmente 11 líneas férreas, y que con la apertura de la línea 15 alcanzará 422 kilómetros, cuatro de ellos bajo sistemas de operación totalmente automatizados, el estándar más alto a nivel internacional, que es exactamente el mismo que tendrá la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Asimismo, subrayó que la Línea 1 del Metro de Bogotá fue presentada en la sede de la ONU como un ejemplo destacado de buenas prácticas en transporte sostenible y cooperación internacional, y concluyó su intervención afirmando que “la amistad entre China y Colombia dure para siempre”.

Los jóvenes, el primer objetivo del acuerdo

Desde la perspectiva académica, la ingeniera Angarita Gómez enfatizó que el acuerdo da origen a un ecosistema de largo plazo: “Se trata, en esencia, de crear un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación que permanezca, que vaya mucho más allá de la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá”.La Rectora explicó que esta alianza materializa el modelo de quinta hélice, integrando universidad, empresa, Estado, sociedad y medioambiente, y destacó su inscripción en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, heredera del espíritu de la histórica Ruta de la Seda como espacio de intercambio de saberes, ciencia y tecnología.

En un mensaje dirigido a los jóvenes, dada la presencia en el acto, del estudiante Daniel Ricardo Higuera, Representante de los Estudiantes en el Consejo Directivo subrayó el sentido transformador del acuerdo: “Este acuerdo se firma pensando en ustedes, en su futuro, en su capacidad de transformar nuestro país mediante la ciencia, la ingeniería, la cultura y la cooperación internacional”.Uno de los hitos más relevantes del convenio es que, con su firma, la Escuela Colombiana de Ingeniería se convierte en la primera universidad de Colombia y la segunda de Latinoamérica en ingresar a la University Alliance of the Silk Road (UASR), integrada por 151 universidades de 38 países, fortaleciendo la inserción del país en redes globales de cooperación científica y tecnológica.

La alianza se apoya en un modelo de formación integral que contempla aulas y laboratorios especializados, prácticas vinculadas a la puesta en marcha del Metro, transferencia tecnológica desde China, intercambio internacional de docentes, investigadores y estudiantes, y un programa de formación de formadores, clave para garantizar la sostenibilidad del conocimiento en el largo plazo.

El vicerrector administrativo, Diego Sánchez Fonseca, destacó que “el convenio suscrito el pasado 29 de noviembre marca el comienzo formal de la participación de la Escuela en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá”, y afirmó que la institución está preparada para aportar su experiencia, infraestructura y talento especializado a este proceso histórico.

De acuerdo con el cronograma del proyecto, en abril de 2026 comenzará la formación del primer grupo de 150 operadores, conductores, jefes de grupo y jefes de estación, cuya convocatoria se abrirá en las próximas semanas. La operación del sistema está prevista para el primer semestre de 2028, en el marco de un proyecto con una inversión cercana a los 22 billones de pesos.

Con esta alianza, Colombia no solo avanza en la construcción de su primer metro, sino que consolida una capacidad estratégica para formar talento, transferir tecnología y liderar procesos educativos de alto nivel en la región, marcando un antes y un después en la relación entre infraestructura, educación e innovación al servicio del desarrollo nacional.

Asistentes

Entre los asistentes se contó con la participación de Song Yang, presidente de Xi’an Rail Transportation Group Company Limited, Shaanxi Transportation Group Company Limited; Ding Wen, representante legal de Metro Línea 1 S.A.S.; Wang Bing, director de Recursos Humanos de Xi’an Rail Transportation Group Company Limited; Shang Zhijian, ingeniero subjefe de Xi’an Rail Transportation Group Company Limited; Zhao Gendang, director del Centro Técnico de Xi’an Rail Transportation Group Company Limited, decano del Instituto de Innovación en Tecnologías Futuras del Transporte Ferroviario; Yuan Ming, director de la Oficina Sucursal de Operación y Mantenimiento del Xi’an Rail Transportation Group Company Limited; así como Liu Changqing, presidente de CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd.

Por parte de la Escuela Colombiana de Ingeniería asistieron la Rectora, ingeniera Myriam Astrid Angarita Gómez; el Vicerrector Administrativo, Diego Sánchez Fonseca; el Vicerrector Académico, Oswaldo Castillo Navetty; Diego Ramos Acosta, decano de Ingeniería Mecánica; Marisol Forero Cárdenas, coordinadora de Desarrollo Académico TYT (Técnicos y Tecnólogos) y Daniel Ricardo Higuera Sichaca, representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.