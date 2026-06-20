“Colombia tiene la democracia más fuerte de Latinoamérica”: presidente CNE

Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral, comenta que el país está preparado para escoger presidente en las elecciones de este 21 de junio. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La cuenta contrarreloj para abrir las urnas que definirán el próximo presidente ya comenzó y Colombia, por supuesto, se prepara para ese evento democrático. Este viernes, precisamente, el Consejo Nacional Electoral dio instalación oficial a la Misión de Observación Electoral, que consistirá de centenares de veedores de varias partes del mundo que vigilarán el correcto funcionamiento de las urnas y el posterior escrutinio.

En diálogo con El Espectador, el presidente del Consejo, Cristian Quiroz, reiteró que “Colombia está blindada y lista para enfrentar las elecciones” y, además, desestimó cualquier acusación de fraude que haya salpicado estos comicios en días pasados.

“Tenemos unas instituciones sólidas y quienes aspiran en esta segunda vuelta lo hacen porque esta democracia funciona. No tengo duda alguna que Colombia, gracias a sus instituciones y la transparencia que le hemos brindado a las elecciones, es la democracia más fuerte de toda Latinoamérica”, precisó Quiroz.

Al evento de instalación asistieron otros altos perfiles del Estado y el poder electoral, como Hernán Penagos, Registrador Nacional del Estado Civil; la defensora del Pueblo, Iris Marín, y la viceministra de Relaciones Exteriores, Juana Castro.

“No hay país donde un órgano electoral se abra tanto a las misiones electorales. Se les invita a los simulacros, a los municipios, se muestran los componentes del proceso electoral, entrar a revisar los softwares y los códigos fuente. No hay sistema electoral que tanta apertura le haya entregado a la observación internacional y nos gusta hacerlo y nos anima que lo hagan”, dijo el registrador Hernán Penagos.

Ojos internacionales

La Misión de Observación Internacional es considerada como la más grande en la historia democrática y electoral del país. En comicios pasados, únicamente asistían unas cuantas docenas de expertos y veedores, pero en esta ocasión, la segunda vuelta tendrá disponibles más de 1.500 personas que fungirán como árbitros electorales.

Estas personas vienen de distintas partes del mundo y con años de bagaje en procesos electorales. En varias ciudades, por ejemplo, habrá presencia de delegados del Centro Carter, organización veedora de democracia que nació en Estados Unidos y ha hecho observación por décadas. Lo propio hará la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) u organizaciones como Transparencia Internacional. Según explica el poder electoral, esta vigilancia electoral pertenece a 46 diferentes organizaciones alrededor del mundo: Estados Unidos, México, Brasil, Costa Rica, Uruguay o emisarios adscritos a la Unión Europea.

Para la primera vuelta se destacó la presencia de congresistas, ministros y académicos de diferentes latitudes del mundo que, hasta el momento, no detectaron ninguna anomalía en la votación, apertura de urnas o posterior conteo de los tarjetones electorales. En total -primera y segunda vuelta- el CNE estima que participaron 2.400 personas que fungieron como Misión de Observación Electoral.

En cuentas cortas: los 2.400 observadores provenientes de otras nacionalidades harán parte de una cifra total de casi 16.000 veedores que vigilaron las elecciones presidenciales en Colombia.

“Estamos presenciando una Misión de Observación histórica, por sus dimensiones, que nunca se han visto en Colombia, como en lo que Colombia le muestra al mundo: aquí hay reglas, las hacemos respetar y todos cuentan con las garantías para aspirar al poder”, comenta Quiroz.

El “combo” de 1.100 observadores internacionales acompañará a los más de 400.000 testigos electorales que los partidos políticos postularon para observar cada movimiento en las mesas y puestos de votación. Además, la gran mayoría de ellos hará acto de presencia y añadirá un par de ojos a casi todas las 122.000 mesas de votación y poco más de 13.000 puestos que se instalarán este domingo para definir presidente, sea en Bogotá o en parajes lejanos como Putumayo, el Caribe o La Guajira.

Resultados históricos

Para la primera vuelta, Quiroz recalcó que el poder electoral fue “sumamente eficiente” al ofrecer resultados preliminares en menos de una hora después de cerradas las urnas. Para este “segundo round electoral” el presidente del Consejo Nacional Electoral considera que los resultados serán presentados igual o más rápido que en ese primer escrutinio. Por supuesto, “con todo el rigor, contraste y verificación”, comenta.

Las urnas se abrirán el próximo domingo 21 de junio a las 8:00 a.m. en punto en todas las latitudes del país. De acuerdo con datos de la Registraduría, hay poco más de 41 millones de ciudadanos -en tierra colombiana como en el exterior- habilitados para ejercer su derecho al voto.

Quiroz recalca que, como en toda contienda electoral, siempre habrá un ganador y un perdedor. Pero lo importante es el mensaje que el Consejo Nacional Electoral y otras entidades del Estado le han mostrado a Colombia.

“Legitimidad, transparencia y confianza: esos son los valores que ganaron en el país en estas elecciones”, dice Quiroz.

Pase lo que pase, y gane quien gane, dice el presidente del CNE, Colombia debe saber que todo se dio bajo un halo de transparencia.