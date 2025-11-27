Compensar: aliado estratégico en el desarrollo de eventos corporativos

Foto: Cortesía

Los eventos corporativos se han posicionado como una herramienta clave en el posicionamiento de marca y el fortalecimiento de la identidad de las empresas. Por eso, cada vez más instituciones ven en este tipo de experiencias una oportunidad para conectar de forma efectiva con los asistentes y fortalecer su cultura organizacional.

Por eso no sorprende que el sector de los eventos corporativos viva un constante crecimiento. Se estima que para 2031, esta industria alcanzará los USD $1.1 billones, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10.5 %, según datos de Marketplash.

De igual forma, un informe presentado por Bmotik señaló que el 65 % de los consumidores comprenden mejor un producto o servicio al experimentarlo en eventos presenciales.

En Colombia, Compensar es uno de los aliados estratégicos para el desarrollo de eventos corporativos. Tan solo en 2025 han desarrollado más de 4.500 experiencias, entre las que se encuentran convenciones, ruedas de negocio, lanzamientos de marca, talleres, reuniones de trabajo, entre otros escenarios versátiles y estratégicos, adaptados a las necesidades de cada sector.

“En Compensar, nuestros espacios destacan por su infraestructura tecnológica de alto nivel y un acompañamiento integral en cada etapa del evento. Nuestro enfoque de bienestar también se refleja en aspectos como una gastronomía equilibrada, servicios complementarios y un compromiso con la sostenibilidad”, dijo Wilber Silverio Salcedo, gerente de Eventos de Compensar.

El directivo explica que el éxito de un evento radica en definir su propósito y público objetivo. Luego, en encontrar los espacios para desarrollarlo, los cuales deben ser versátiles y técnicamente confiables. Es necesario comunicar de manera efectiva cada etapa y medir su impacto, evaluando la calidad de la experiencia vivida y los resultados alcanzados.

¿Cuáles son las tendencias clave en el desarrollo de eventos empresariales?

Salcedo señala que son seis las tendencias clave en el mercado. La primera de estas es la inteligencia artificial personalizada, pues permite “la creación de asistentes virtuales que resuelven dudas en tiempo real, agendas inteligentes que se adaptan a los intereses de cada participante y análisis de datos en vivo para optimizar la experiencia”.

Los eventos híbridos evolucionados hacen parte de las tendencias. Este tipo de experiencias permiten construir comunidades digitales activas antes, durante y después del espacio. “Las plataformas interactivas y las estrategias de contenido continuo son ideales para lograr este objetivo”.

La sostenibilidad ya no es una opción o un agregado decorativo a la oferta. Es una regla y quienes organizan estos espacios prefieren lugares que tengan certificaciones ambientales. Se inclinan también por ofrecer comida más responsable, con ingredientes locales, de temporada y varias opciones plant-based. Además, están dejando atrás prácticas que generan residuos, como los plásticos de un solo uso.

El bienestar integral es clave. Ya es normal encontrar espacios pensados para hacer una pausa: desde momentos de mindfulness y estiramientos rápidos, hasta opciones de comida más saludable que ayuden a mantener la energía y la concentración durante la jornada.

La gamificación corporativa, con sus dinámicas de juego, también son tendencia. Esta incluye trivias o sistemas de recompensa que fomentan la participación de los invitados, mientras promueve el aprendizaje y la consolidación del mensaje clave. Vital en capacitaciones, lanzamientos y convenciones.

Una oferta gastronómica diversa también habla del interés por cuidar la salud y tener en cuenta los gustos y necesidades de todos los asistentes. Así, los menús pueden incluir alternativas vegetarianas, veganas, sin gluten y opciones pensadas para quienes tienen diferentes tipos de alergias.

“Hoy, los eventos no solo transmiten información; también responden al deseo colectivo de establecer conexiones genuinas y fortalecen la cultura organizacional a través de la construcción de relaciones de valor. Cada experiencia bien diseñada traduce el propósito, los valores y los objetivos estratégicos de las empresas en momentos significativos que la vez impulsan su crecimiento", concluyó Wilber Silverio Salcedo, gerente de Eventos de Compensar.