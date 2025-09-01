Competencias ciudadanas y educación

El verdadero sello de calidad académica está en la capacidad de sus egresados para convivir, liderar y transformar la sociedad. Foto: Getty Images

Las competencias ciudadanas constituyen el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a los integrantes de una sociedad actuar de manera constructiva y participativa. Incluyen aspectos como el respeto por la diferencia, la comunicación asertiva, la resolución de conflictos, el pensamiento crítico, la cooperación y el compromiso con el bien común. Al igual que el liderazgo, orientan hacia un ejercicio responsable, ético y constructivo de la vida en comunidad.

El desarrollo de estas competencias en las Instituciones de Educación Superior (IES) es fundamental, porque la educación universitaria no puede reducirse a la formación técnica. Debe formar ciudadanos y profesionales íntegros, capaces de tomar decisiones responsables en un mundo diverso y complejo. Promover las competencias ciudadanas desde las universidades no solo fortalece la convivencia en el campus, sino que también prepara a los futuros egresados para ejercer un liderazgo ético y socialmente responsable. En sociedades pluriculturales como la nuestra, el énfasis en la formación ciudadana marca la diferencia entre un profesional que únicamente sabe hacer y aquel que también sabe convivir y transformar positivamente su entorno.

En las universidades del mundo, la formación en competencias ciudadanas es mucho más que un complemento. En Finlandia la formación se integra de manera transversal en todas las áreas académicas, mientras que en Reino Unido y España se han incorporado asignaturas específicas sobre ciudadanía y derechos humanos. Muchas universidades de Estados Unidos y Canadá han consolidado programas de service learning y voluntariado como parte del currículo, lo que fortalece el vínculo entre conocimiento y compromiso social. En general, las tendencias convergen en tres ejes: la transversalidad de la formación, el aprendizaje experiencial mediante proyectos comunitarios, y la incorporación de nuevas dimensiones como la ciudadanía digital y global.

En el campus, se reconoce a una universidad que realmente forma cívicamente a sus estudiantes, en las discusiones públicas que promueve, en los proyectos que impulsa con las comunidades y en el tipo de liderazgo que ejercen sus egresados.

En Colombia, el sistema de evaluación nacional mide estas competencias mediante las Pruebas Saber Pro del Icfes, que incluyen un módulo específico de competencias ciudadanas. Dicho módulo evalúa dimensiones como el manejo de conflictos, la argumentación en torno a dilemas morales, la participación democrática y la valoración de la diversidad, entre otras. Los resultados han mostrado diferencias significativas entre instituciones: mientras universidades como la Nacional (sede Bogotá), el Rosario y la Icesi suelen figurar en los primeros lugares, muchas otras aún están lejos de consolidar esta formación.

Está claro que el verdadero sello de calidad académica ya no está solo en los laboratorios o en las publicaciones indexadas, sino en la capacidad de sus egresados para convivir, liderar y transformar la sociedad.

*MBA DBA. Consultor Internacional. Máster en Gestión de Empresas de la Universidad Ramón Llull de Barcelona y estudios doctorales en administración.

