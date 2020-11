Compre seguro por internet, en cualquier lugar del mundo, y recíbalo en su casa: recomendaciones para usar y aprovechar un casillero virtual. Además, conozca las estrategias que están implementando empresas como Aeropost, para que su compra sea aún más rápida, fácil y segura.

Un casillero es una dirección física y real ubicada en Miami, a donde llegan las compras que realizan clientes en plataformas estadounidenses, chinas o europeas. Una vez en el país, el producto se nacionaliza automáticamente ante un funcionario de la DIAN. Luego, el paquete es enviado a la dirección solicitada, mientras el cliente puede hacer seguimiento del proceso de entrega virtualmente.

Al no tener todas las tiendas virtuales extranjeras despachos directos hacia Colombia, los casilleros se convierten en la facilidad más grande para superar este tipo de dificultades. Asimismo, los casilleros permiten hacer compras sin necesidad de intermediarios, lo que representa un ahorro para el cliente. Además, es posible acceder a promociones en tiempo real como Black Friday, Labor Day, Independent´s Day o Columbus Day.

Carlos Andrés López, country manager de Aeropost, que tiene más de 30 años de experiencia prestando el servicio de casillero internacional, con presencia en más de 40 países de América Latina y el Caribe, cuenta cómo aprovechar un casillero virtual, y porqué, es fundamental elegir uno que le de las garantías necesarias para una buena experiencia de compra.

1. ¿Cómo se pueden aprovechar los casilleros virtuales en el Black Friday que se acerca?

Los casilleros virtuales se pueden aprovechar en función de poder acceder a las ofertas que hay en fuera del país y que son mucho mejores que las que se encuentran en Colombia. Porque son artículos originales, que no tienen el recargo ni de la intermediación, ni de la distribución dentro de Colombia, ni el margen de las grandes superficies, entonces uno importa artículos originales que tienen unos precios especiales por los días de oferta, que además resultan ser mucho más económicos que en Colombia. Entonces ese es el sentir de cómo aprovechar los casilleros virtuales en estas fechas, y, de hecho, en cualquier época del año.

2. ¿Cuáles recomendaciones le daría a alguien que va a usar por primera vez un casillero virtual?

Las recomendaciones son, en primer lugar, escoger una página que sea segura, uno lo sabe porque inicia por https y cuando ingresa a la página se ve un candado, ya sea a la izquierda o a la derecha dependiendo del navegador, y así se comprueba que tiene certificados de seguridad.

Lo segundo es revisar las calificaciones que han hecho compradores previos, esa es otra forma de saber que el producto es óptimo, que llega lo que está comprando y que se asemeja mucho o es igual a lo que está viendo en las imágenes. También recomendamos, en lo posible, ver la reputación del vendedor dentro de la página. Hay portales como Amazon o eBay donde se puede revisar la calificación de quién vende el producto y de esta forma podrá saber si es alguien serio y que responde por cualquier situación que se pueda presentar.

Y lo último es escoger muy bien la compañía de envíos que le va a traer los paquetes. Teniendo en cuenta la experiencia y la velocidad de entrega, que también es clave, porque entre más rápido llegue el producto, más rápido sabrá si llegó bien.

3. ¿Qué más se debe tener en cuenta para elegir la compañía de envíos?

La garantía misma, porque uno compra en un casillero virtual, y supongamos que el paquete llegó mal o lo quiere cambiar, la tienda normalmente recoge y se hace cargo de ese paquete, pero desde donde lo entregó, en nuestro caso sería en Miami. Pero qué pasa, que el producto ya está en Colombia, por lo tanto, a usted le tocaría exportarlo, enviarlo hasta Miami, y normalmente ese envío internacional cuesta más que la compra misma del producto; entonces se vuelve una pésima experiencia, y al final esa garantía que muchos ofrecen no es garantía, porque usted va a preferir quedarse con el producto, en vez de pagar otra vez los costos de importación.

Sin embargo, ya hay empresas como Aeropost, donde todo ese tema está cubierto y la compañía le devuelve las cosas hasta Miami gratis, cuando la tienda haya aprobado el retorno.

Entonces que la garantía no sea solo sobre la logística, ni solo sobre el producto, si no sobre la experiencia de compra complete. Naturalmente esas garantías solo las pueden ofrecer compañías grandes porque el esfuerzo financiero para asegurar la experiencia a los clientes es alto.

4. ¿Por qué los casilleros virtuales son seguros?

No todos lo son, hay algunos que tercerizan todo, que no tienen una operación propia en Estados Unidos, que todo lo hacen a través de intermediarios y eso lo que hace es que el proveedor no tenga el control sobre la paquetería. Entonces es muy importe escoger bien el casillero, que tenga infraestructura propia, que tenga buenas garantías.

Pero los casilleros que contamos con esa infraestructura somos supremamente seguros, porque el envío, primero, se opera muy rápido, entonces usted rápidamente puede identificar qué pasó, lo segundo es que, si algo sucede, la compañía está en la capacidad de reintegrarle el dinero, de comprarle un nuevo producto, o lo que sea necesario para asegurarle una buena experiencia.

Y los pagos, esos ya no solo se pueden hacer con tarjeta de crédito, porque ese era uno de los miedos al comprar, como el de la clonación de tarjeta, por ejemplo; en Aeropost diseñamos una evolución del casillero, es como un casillero 2.0 que se convierte en un Marketplace y es aeropost.com, donde la gente copia el enlace de lo que quiere en Amazon y lo pega allí, finalmente la página le da un solo precio.

5. ¿Eso facilita el proceso de compra?

Sí, la persona ya no tiene que preocuparse por pagarle a Amazon y luego pagar acá en Colombia impuestos y pagarle al proveedor la traída, si no que ahora paga una sola vez todos los costos y se desentiende de tener que hacer toda la documentación de aduanas que trae consigo los casilleros.

Porque cuando uno cuando compra por un casillero normal, tiene que avisarle al proveedor que con tal factura va a llegar un libro que vale tanto, y tiene que adjuntarla porque de lo contrario la DIAN no permite que el paquete se nacionalice, por eso, por este nuevo sistema de Marketplace, el cliente copia, pega, recibe un precio, lo paga y solo le queda esperar a que el envío llegue. Además, con este casillero 2.0, la garantía es directamente con nuestra marca, no tiene que esperar que la tienda le apruebe reclamos, inclusive si no le gusta el producto Aeropost le responde por toda la totalidad.

Eso hace la experiencia de uso del casillero o de compras internacionales, algo más simple y mucho más seguro.

6. ¿Hay algún máximo de artículos para comprar por medio de casilleros virtuales?

Hay un máximo de artículos, que es de seis unidades de una misma clase, dentro de un mismo vuelo. Es decir, así vengan en paquetes diferentes, la DIAN podría determinar que todo eso es para un mismo cliente y generar una incautación o aprehensión. Entonces es importante poder hacer compras en función de no generar ese riesgo.

Sin embargo, el equipo de servicio al cliente está muy presto a orientar al comprador para entender cuáles artículos tienen estas restricciones y cuáles no, porque hay algunos que se pueden importar en mayor cantidad sin ningún inconveniente.

7. ¿Hay artículos que tienen restricciones?

Hay artículos que por su categoría general si tienen restricciones como las joyas, el dinero, cheques, documentos financieros o plásticos como tarjetas de crédito, naturalmente las drogas. También artículos como juguetes bélicos, para esto se requiere un permiso especial, y tampoco pornografía, ni juguetes sexuales, esos son en términos generales.

En la página web de Aeropost también puede ver más sobre productos restringidos.

8. ¿Qué diferencia al servicio de Casillero Virtual de Aeropost con otros del mercado?

Está dado en dos líneas: la primera, en solo casillero, tenemos desarrollada una tecnología que le permite descargar un plug-in (complemento) dentro de su navegador, que lo deja prealertar dentro de Amazon, sin necesidad de salirse, ni de estar descargando facturas, entre otras; entonces es supremamente rápido, práctico, seguro y súper confiable, y lo que hace es facilitarle más esa experiencia tediosa de comprar por casillero en cuanto a tener que subir facturas y todo lo demás.

Por otro lado, cuando el cliente quiere aún más simplicidad y seguridad en la experiencia de compra, lo que le decimos es que compre de una vez en aeropost.com, que copie el enlace de Amazon y lo peque en nuestra página o que instale ese plug-in del que hablé. Ya que cuando usted está navegando en Amazon, este complemento lee que es lo que está viendo y en la parte superior le muestra una barra que le informa cuál es el precio final de ese producto si lo compra con Aeropost. Luego, lo único que debe hacer, es esperar que llegue su producto y disfrutarlo.