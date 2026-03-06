Comunicado de prensa: Agencia Nacional de Tierras

Ante la información que circula en algunos espacios sobre una presunta sanción por desacato relacionada con un derecho de petición sobre el predio ‘Peñasgordas’, ubicado en el municipio de Dagua, Valle del Cauca, la Agencia Nacional de Tierras —ANT— se permite informar que, si bien la sanción no ha sido confirmada en segunda instancia, es preciso aclarar:

La ANT ya dio respuesta al derecho de petición presentado por la ciudadana.

La entidad no oculta información. Durante el trámite de la solicitud se presentaron demoras asociadas al proceso de recopilación y verificación de la información técnica y jurídica necesaria para emitir una respuesta completa y responsable, teniendo en cuenta la complejidad de los procesos relacionados con adquisición y adjudicación de predios.

La Agencia Nacional de Tierras reitera su compromiso absoluto con la transparencia y la legalidad en todos los procedimientos que adelanta.