Comunicado de prensa: Agencia Nacional de Tierras

Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Foto: Cortesía ANT
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Ante la información que circula en algunos espacios sobre una presunta sanción por desacato relacionada con un derecho de petición sobre el predio ‘Peñasgordas’, ubicado en el municipio de Dagua, Valle del Cauca, la Agencia Nacional de Tierras —ANT— se permite informar que, si bien la sanción no ha sido confirmada en segunda instancia, es preciso aclarar:
- La ANT ya dio respuesta al derecho de petición presentado por la ciudadana.
- La entidad no oculta información. Durante el trámite de la solicitud se presentaron demoras asociadas al proceso de recopilación y verificación de la información técnica y jurídica necesaria para emitir una respuesta completa y responsable, teniendo en cuenta la complejidad de los procesos relacionados con adquisición y adjudicación de predios.
- La Agencia Nacional de Tierras reitera su compromiso absoluto con la transparencia y la legalidad en todos los procedimientos que adelanta.
- De manera categórica, rechaza las afirmaciones sobre supuestas prácticas sistemáticas de cobro de comisiones en la compra de predios. Tales señalamientos carecen de fundamento. Por el contrario, la Dirección de la ANT ha tomado medidas para identificar, denunciar y poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier irregularidad que eventualmente pueda presentarse.
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación