23 de junio de 2026 - 04:07 p. m.
Conectividad que transforma vidas
Le cuenta | Durante años, miles de colombianos esperaron una oportunidad para acceder al mundo digital. Hoy, esa oportunidad está llegando a más territorios gracias al trabajo articulado del Gobierno nacional y el Ministerio TIC. La conectividad ha permitido llevar progreso a cada rincón del país.
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