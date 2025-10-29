Consejos para fortalecer la ciberseguridad en la nube

Colombia ocupa el tercer lugar en cifras de cibercriminalidad a nivel mundial, con un 76 % de ataques reportados. Foto: Cortesía Axity

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La adopción de soluciones en la nube ha transformado la forma en que las empresas administran su infraestructura tecnológica, permitiendo mayor eficiencia operativa, flexibilidad y escalabilidad. Este cambio, sin embargo, también ha incrementado la complejidad de los entornos digitales y los riesgos asociados a la seguridad de la información.

“La ciberseguridad en la nube no se limita a la implementación de tecnologías, sino que implica un enfoque integral que combine personas, procesos y herramientas. Las organizaciones que logran integrar la seguridad en su cultura y operaciones son las que estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos del futuro digital” destaca Hernando Díaz, director de Ciberseguridad de Axity.

La urgencia de fortalecer los sistemas empresariales es clara: según un informe de Sophos y ADN Sureste, Colombia ocupa el tercer lugar en cifras de cibercriminalidad a nivel mundial, con un 76 % de ataques reportados. Este panorama exige que las organizaciones adopten medidas proactivas para blindar su infraestructura y minimizar el impacto de eventuales incidentes.

Teniendo en cuenta esta realidad, Axity propone una serie de elementos clave para fortalecer la seguridad informática en las organizaciones, ayudándolas a consolidar una estrategia integral que responda a los desafíos actuales de los entornos en la nube y garantice la protección de la información en cada nivel de su operación.

1. Fomentar una cultura de seguridad desde el inicio

La base de toda estrategia de ciberseguridad está en las personas. Promover una cultura organizacional orientada a la protección digital permite que todos los colaboradores comprendan los riesgos, adopten buenas prácticas y respondan con rapidez ante posibles incidentes.

La capacitación en temas como phishing, ingeniería social y ransomware es clave para reducir vulnerabilidades internas y fortalecer la primera línea de defensa.

Contemplar en los componentes y servicios que se utilizarán en la nube lo que puede salir mal desde el punto de vista de modelamiento de amenazas y esquemas de alta disponibilidad entre regiones y/o varios proveedores de nube

2. Implementar soluciones de auditoría y control en la nube

Los servicios nativos de las nubes y las soluciones de terceros deben tener la capacidad de generar información que permita monitorear actividades en los entornos cloud, detectar cambios no autorizados y anticipar amenazas. Supervisar el acceso a datos sensibles, permisos administrativos y movimientos de usuarios contribuye a una visibilidad integral del sistema y a la mejora continua de los procesos de seguridad basados en las recomendaciones y buenas prácticas del proveedor de nube.

Adicional control y monitoreo de activación de servicios o consumos de nube o despliegue de instancias para mitigar impactos por consumos no deseados

3. Adoptar sistemas de cifrado avanzados

El cifrado de datos en tránsito y reposo sigue siendo uno de los pilares más sólidos contra las ciber amenazas. Este mecanismo protege la información en caso de ser comprometida, reduciendo los riesgos de exposición incluso ante una brecha de seguridad.

Seleccionar proveedores que ofrezcan cifrado de alta calidad y compatibilidad con entornos locales o cloud es fundamental para garantizar la integridad de los datos corporativos.

4. Gestionar identidades y accesos (IAM)

El control de identidades y permisos de mínimos privilegios, junto con la autenticación multifactor (MFA), es vital para limitar accesos no autorizados y proteger recursos críticos en la nube. La mayoría de los incidentes empieza por el compromiso de una cuenta de accesos.

5. Mantener una metodología de actualización de parches de seguridad actualizados los sistemas con herramientas de gestión de parches

Las vulnerabilidades en las piezas de software, sistemas desactualizados y nuevas vulnerabilidades son una de las puertas más comunes para los ciberdelincuentes. Las herramientas de gestión de parches permiten identificar, priorizar y aplicar actualizaciones de seguridad de manera oportuna, reduciendo significativamente los riesgos de infecciones de malware o interrupciones no planificadas.