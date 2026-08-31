Cotelco Caldas mantiene acompañamiento permanente al sector hotelero tras el sismo

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Desde el primer día de la emergencia ocasionada por el sismo del pasado 10 de agosto, Cotelco Caldas ha mantenido un acompañamiento permanente a sus hoteles afiliados, con el propósito de conocer de primera mano las afectaciones, identificar necesidades y contribuir a la recuperación y reactivación del sector turístico del departamento.

Como parte de esta respuesta, el gremio inició visitas a sus afiliados desde los primeros días posteriores al sismo, acompañadas de asistencia y orientación técnica para conocer las condiciones de cada establecimiento y facilitar la identificación de necesidades para su recuperación. Este trabajo permitió consolidar un inventario del sector y contar con información para orientar las acciones de gestión ante las diferentes instancias gubernamentales.

La atención a la emergencia también ha estado acompañada de una agenda de diálogo con el Gobierno Nacional. Cotelco Caldas ha participado en espacios de articulación y reuniones institucionales en los que ha expuesto la situación del sector hotelero y ha planteado herramientas que permitan proteger las empresas, el empleo y la actividad turística durante el proceso de recuperación.

En este escenario, Cotelco Caldas presentó ante el Gobierno Nacional, a través de la Vicepresidencia de la República, una agenda de propuestas orientada a la reactivación del turismo y la recuperación del sector hotelero. Entre las principales iniciativas se plantearon la exención del IVA y del impuesto al consumo para la cadena de valor del turismo y la

gastronomía, como mecanismo para incentivar el turismo doméstico; la inclusión de la industria hotelera dentro del código CIIU correspondiente a la industria, con el propósito de facilitar el acceso al beneficio de exención del 20 % de la sobretasa de energía; así como la implementación de subsidios a la nómina y líneas de crédito específicas para apoyar la reconstrucción y recuperación de las empresas turísticas afectadas.

La agenda también contempla la necesidad de mantener y fortalecer una estrategia de promoción nacional e internacional de las regiones afectadas, generar condiciones especiales que faciliten la recuperación de las empresas del sector y ampliar las posibilidades de acceso a mecanismos de financiación que permitan recuperar su capacidad operativa y económica.

En esta misma línea, Cotelco Caldas ha planteado la importancia de fortalecer las herramientas de posicionamiento del destino mediante una estrategia de promoción que contribuya a activar de manera rápida y efectiva la actividad turística.

Esta estrategia contempla acciones de corto y mediano plazo. En una primera etapa, se propone una campaña de promoción y comunicación enfocada en mostrar que el destino está activo, que cuenta con una oferta turística disponible y que hoteles, agencias de viajes, establecimientos gastronómicos, guías y demás actores de la cadena están preparados para recibir visitantes.

En una segunda etapa, se plantea el desarrollo de eventos, proyectos y misiones comerciales que incentiven la llegada de visitantes, generen nuevas oportunidades de negocio, dinamicen la cadena turística y contribuyan a la recuperación progresiva de la actividad económica. Así, la promoción del destino se entiende como una herramienta fundamental para acompañar la recuperación del territorio, fortalecer su posicionamiento y recuperar la confianza de los visitantes y de los mercados.

Para Cotelco Caldas, la recuperación del sector hotelero requiere una mirada integral que articule el acompañamiento técnico, la gestión institucional, el acceso a recursos y mecanismos de financiación, el fortalecimiento de la promoción del destino y la generación de nuevas oportunidades comerciales. Solo mediante una acción coordinada entre el sector público y privado será posible acelerar la recuperación, proteger el tejido empresarial y consolidar nuevamente a Caldas como un destino competitivo y atractivo.

Por ello, el gremio continuará trabajando de manera articulada con los empresarios, las autoridades locales y departamentales y el Gobierno Nacional para que el turismo sea parte activa de la reconstrucción y la reactivación económica de Caldas. En este proceso, Cotelco Caldas también destaca la labor de la Alcaldía de Manizales y su compromiso con la recuperación de la ciudad tras el sismo, especialmente por su disposición para mantener abiertos los canales de diálogo con el sector productivo y turístico.

El acompañamiento institucional, la articulación con los diferentes actores y las acciones orientadas a recuperar la confianza en el destino son fundamentales para avanzar en la reactivación económica. Desde el gremio reconocemos la importancia de este trabajo conjunto y reiteramos nuestra disposición para seguir construyendo, de manera coordinada, con la Administración Municipal, estrategias que permitan que Manizales recupere su dinámica turística, comercial y empresarial.

Cotelco Caldas seguirá siendo voz y aliado de sus afiliados, acompañando sus necesidades y promoviendo acciones que permitan recuperar la confianza, fortalecer la actividad turística y generar nuevas oportunidades para el departamento. El turismo también reconstruye y desde Cotelco Caldas estamos listos para hacerlo posible.