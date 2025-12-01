Gerardo Silva, presidente del Banco de Occidente. Foto: Cortesía

¿Por qué apoyar iniciativas como Titanes Caracol?

En el Banco de Occidente creemos profundamente en el poder transformador de las personas y en las iniciativas que generan un impacto real. Por eso apoyar a Titanes Caracol es una extensión natural de nuestro propósito institucional. Esta plataforma visibiliza a héroes cotidianos que, desde los territorios, están resolviendo los grandes desafíos sociales y ambientales del país.

Estar del lado de los que hacen refleja nuestra convicción de que el progreso se construye desde la acción colectiva, la innovación y el compromiso con el bienestar de todos. Si ellos cuidan y trabajan por la transformación de Colombia, nosotros estamos ahí para reconocerlos y amplificar su huella. Porque en el Banco de Occidente creemos que “Tu Hacer Impacta”: cada acción tiene el poder de cambiar realidades y construir un futuro más sostenible.

¿Cuál es el valor de participar como padrino en la categoría de Sostenibilidad y Economías Ambientales en los 10 años de Titanes Caracol?

Ser padrinos de esta categoría en el décimo aniversario de Titanes Caracol es un honor que conecta de forma natural con nuestro legado de más de cuatro décadas promoviendo la conciencia ambiental en Colombia. Nuestra historia —con iniciativas como el Premio Planeta Azul y los más de 40 Ecolibros— encuentra aquí un espacio para reafirmar nuestro compromiso con la transición hacia economías más responsables e inclusivas.

Acompañar esta categoría es celebrar a quienes están aplicando modelos innovadores, resilientes y comunitarios. Es la oportunidad de sumar nuestra experiencia, aprender de nuevas voces y amplificar el trabajo de quienes lideran soluciones esenciales para enfrentar los desafíos ambientales y climáticos del país.

¿Cuál ha sido el aporte del Banco de Occidente en Sostenibilidad y Economías Ambientales?

La sostenibilidad no es un proyecto para nosotros: es una manera de comprender y construir país. Durante más de cuatro décadas hemos consolidado un legado vivo con más de cuarenta Ecolibros que documentan la riqueza natural de Colombia y, por más de treinta años, hemos reconocido a quienes protegen el agua a través del Premio Nacional de Ecología Planeta Azul.

Hoy mantenemos ese compromiso con algunas acciones concretas como: Puntaje de 62/100 en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) de S&P Global, que nos posiciona como referentes en la región; certificación Carbono Neutro otorgada por ICONTEC, Sello Verde de Verdad como respaldo a nuestra gestión ambiental, reducción total de emisiones del 34,43 %, mejora continua en sostenibilidad interna, con programas como Try My Ride que fomenta la movilidad sostenible, entre otros.

Nuestro aporte es una huella verde que combina educación ambiental, protección de ecosistemas, innovación e inclusión económica.