¿Cuál es el aporte del sector cultural y artístico a la economía nacional?

El sector cultural y creativo representó el 2,9 % del valor agregado nacional en 2023 con COP 40,7 billones de valor agregado a la economía nacional.

En el boletín técnico del tercer trimestre de 2024, el DANE indicó que el Producto Interno Bruto (PIB) en su serie original, crece 2,0 % respecto al mismo período de 2023, y que, entre las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado se encuentran las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras de servicios, las cuales, crecen un 14,1 %, y contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual del PIB. Para el 2023, el sector de la economía cultural y creativa crece en 3,4 % con respecto al año anterior.

Así mismo, según la Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa del DANE, el sector cultural y creativo representó el 2,9 % del valor agregado nacional en 2023 con COP 40,7 billones de valor agregado a la economía nacional. Sin embargo, es importante precisar que esta medición cuenta con limitantes significativas, al relacionar múltiples sectores económicos en el área de creaciones funcionales, como la publicidad, el diseño, las actividades digitales e informáticas, así como la venta de computadores, que no explican estrictamente al sector cultural, aun cuando en 2023 representó el 52,3% del valor agregado de la economía cultural y creativa, y un crecimiento del 6,9 %; seguido de las industrias culturales con una participación del 18,7 % y un crecimiento del 2,0 %; adicional a una participación del 28,9 % de las artes y el patrimonio con decrecimiento del 1,4%.

Lo anterior refleja la necesidad de cualificar la medición del sector artístico y cultural en el Producto Interno Bruto (PIB), así como en la generación de empleo, en el marco del Sistema de Cuentas Nacionales –SCN, a partir de los registros de facturación y registros tributarios disponibles. A su vez, resulta necesario medir la economía del sector cultural no observada, es decir, aquellas actividades económicas que no se reflejan en las estadísticas económicas tradicionales como, por ejemplo, el trabajo comunitario o voluntario, los intercambios no monetizados, las economías comunitarias, solidarias y populares, las iniciativas culturales en espacios no formalizados, entre otras, que constituyen la amplia mayoría de la vida cultural y creativa en Colombia.

¿Cuáles son los segmentos que generan un mayor aporte económico dentro del sector cultural y creativo?

¿Cuál es el aporte de los micronegocios al sector de las culturas, artes y saberes?

La CSECC permite identificar el tipo de unidades productivas del cual proviene el valor agregado generado, por lo que se logra estimar el aporte de los micronegocios en el sector. En las artes, las culturas y los saberes, los micronegocios aportaron COP 5,6 billones de los COP 40,7 billones de valor agregado generado en la vigencia 2023, lo que equivale al 13,8% del valor agregado cultural y creativo corriente. Cabe mencionar que, los micronegocios son aquellas unidades económicas que se caracterizan por contar con hasta 9 personas ocupadas y que desarrollan una actividad productiva.

Hacia un diagnóstico de las economías culturales populares

En el ejercicio de caracterizar las economías populares en las culturas, artes y saberes y la economía no observada en el sector, el Ministerio de las Culturas, junto con IPSOS Napoleón Franco, realizó en el año 2023 un diagnóstico participativo con encuesta semiestructurada de las economías populares en 37 municipios de los 32 departamentos del país con la participación de cerca de 800 agentes del sector de las culturas, artes y saberes. A través de este diagnóstico se encontró que:

1. El 51,4 % de agentes de las economías populares en las culturas, artes y saberes ganan menos de 500 mil pesos por ejercer su actividad artística y/o cultural, y el 21,5 % ganan entre 500 mil y un millón de pesos.

2. Como los ingresos percibidos por ejercer la actividad artística y/o cultural son bajos, el 43,8 % de las personas ejercen otra actividad o negocio por la cual reciben ingresos adicionales, de las cuales, el 63,3 % ganan menos de un millón de pesos por ejercer esta segunda actividad.

3. El 53,2 % de las personas no cuentan con un contrato para realizar la actividad artística y/o cultural, al lado de un 39,5 % que si cuenta con ello.

Gráfico 5:

4. La asociatividad es un pilar de la economía popular, presente en el sector artístico y cultural: fomenta la solidaridad, el fortalecimiento del tejido social y las actividades comunitarias. El 64,5 % de las personas pertenecen actualmente a una organización o agrupación junto la cual desarrollan sus actividades artísticas y/o culturares.

Gráfico 6:

5. Dentro de las principales motivaciones para realizar alianzas o uniones con grupos, organizaciones o personas se encuentra que el 53,8 % de ellas manifiestan que se asocian para fortalecer sus conocimientos, el 50,2 % para fortalecer sus capacidades, el 39,5 % para mostrar su trabajo artístico y/o cultural en nuevas plataformas y el 33,6 % para adquirir mejores oportunidades de acceso a la financiación.

6. Los principales retos encontrados para fomentar la asociatividad dentro de las economías populares en las culturas, artes y saberes son: el desconocimiento de los marcos legales en la consolidación de asociaciones u organizaciones, la extensión y complejidad de los trámites administrativos y la heterogeneidad de los territorios.

Gráfico 7:

7. La sostenibilidad de las economías populares en las culturas, artes y saberes implica asegurar ingresos estables, garantizando el comercio justo, la transmisión y preservación de saberes y la autonomía financiera. El 60,2 % de las personas mencionan que la organización o agrupación a la que pertenecen se sostienen de sus recursos propios, el 46,3 % se financian a partir de la autogestión y recaudación de fondos, y el 29,8 % mediante el uso de incentivos económicos públicos.

Gráfico 8:

8. Los requisitos y trámites complejos (49,3 %), la falta de historial crediticio (33,1 %) y las altas tasas de interés (28,0 %) son las barreras más comunes de acceso a financiamiento que han tenido que enfrentar las personas en el ejercicio de su actividad artística y/o cultural.

9. Por último, se considera que las economías populares en las culturas, artes y saberes contribuyen al fortalecimiento del tejido social en los territorios, mediante la generación de valor para el sector artístico y cultural (64,0 %), la transmisión de saberes, oficios o costumbres ancestrales o tradicionales (40,0 %), la promoción de la economía solidaria (31,5%) y el aporte a las economías municipales (28,7 %). Conoce más información del sector artístico y cultural en sinic.gov.co