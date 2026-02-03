¿Cuántos peajes hay para llegar al Carnaval de Barranquilla?

Foto: Cortesía Flypass

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Barranquilla se prepara para el Carnaval, su evento cultural más importante. La magnitud se dimensiona en cifras: en la edición de 2025, la ciudad recibió más de 800.000 visitantes y más de 145.000 vehículos a través de sus principales corredores viales: Galapa, Juan Mina, Papiros, Puerto Colombia, Marahuaco, Sabanagrande y Ciénaga, según datos de la Alcaldía de Barranquilla y del Distrito Especial, Industrial y Portuario de la ciudad.

Sin duda, esto refleja la alta movilidad y el reto logístico que supone desplazarse sin contratiempos hacia la ciudad durante la celebración.

Ante este panorama, muchos viajeros se hacen una pregunta clave antes de iniciar su recorrido: ¿Cuántos peajes hay en el camino hacia Barranquilla? Desde las principales ciudades del país, pues salga de la duda y, además, calcule su viaje con la tecnología de Flypass.

Ciudades principales

Bogotá → Barranquilla

Distancia: entre 979 y 1.011 kilómetros.

Tiempo estimado: 17 a 20 horas de viaje.

Peajes: alrededor de 12.

Cali → Barranquilla

Distancia: entre 1.180 y 1.260 kilómetros

Tiempo estimado: 20 a 21 horas

Peajes: aproximadamente 18 a 21.

Medellín → Barranquilla

Distancia: 700 kilómetros

Tiempo estimado: 13 a 15 horas

Número de peajes: 11 a 13 peajes.

Eje Cafetero → Barranquilla

Distancia: entre 900 y 910 kilómetros

Tiempo estimado: 12 a 16 horas

Peajes: aproximadamente 16 a 19

Pago electrónico que da más de una hora de ahorro de tiempo

En trayectos largos y con múltiples estaciones de cobro, contar con un sistema de pago electrónico se convierte en un factor clave para optimizar el viaje. Por eso, para estos recorridos, es fundamental que el vehículo cuente con Flypass, el tag que permite pagar los peajes de forma electrónica, sin detenerse, a través de los carriles identificados como Colpass, el sistema regulado por el Gobierno Nacional.

“Solo la acción de bajar la ventanilla y entregar el dinero en efectivo puede tomar 25 segundos o más por peaje, mientras que con Flypass el paso tarda cerca de 2 segundos, justo el tiempo en el que se levanta la talanquera. En trayectos largos, esto puede representar un ahorro de hasta hora y media de viaje”, explica Juan Camilo Henao, CEO de Flypass.

A este beneficio se suma la eliminación de filas en los carriles de pago en efectivo, la necesidad de retirar dinero en cajeros automáticos y una experiencia de movilidad mucho más fluida, especialmente en temporadas de alta congestión como el Carnaval.

“Por dar un ejemplo, en cuestión de viajes, un trayecto como Bogotá – Barranquilla, recorrido que cuenta con 12 peajes y una distancia cercana a los 1.000 kilómetros, con un tiempo de viaje estimado de 18 a 20 horas, puede reducirse en 1.5 horas o más si se utilizan recursos como el pago electrónico. Por cada peaje que se pague con Flypass, el ahorro de tiempo se da desde el momento en que el conductor deja de retirar efectivo, evita las filas, no tiene que buscar dinero, bajar la ventanilla ni hacer contacto con el operador”, explicó Juan Camilo Henao.