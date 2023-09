Cundinamarca avanza en la adquisición de maquinaria para conectar al departamento Foto: Cortesía Gobernación de Cundinamarca

Para asegurar el mantenimiento de las vías y favorecer el tránsito dentro del departamento, la Gobernación de Cundinamarca ha realizado importantes inversiones en combos de maquinaria. Estos equipos son distribuidos en todo el territorio y administrados por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, ICCU.

Así, este trabajo por garantizar una malla vial en correctas condiciones no solo favorecer a la comunidad, sus economías y desarrollo, también genera empleos directos e indirectos, que se ven reflejados en cada uno de los 116 municipios del departamento.

Los últimos años ha sido importantes para fortalecer la maquinaria de cada uno de los municipios de Cundinamarca. Nancy Valbuena, gerente del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, ICCU, habló con El Espectador sobre las avances e impactos positivos que generan estas inversiones.

¿Cuándo hablamos de combos de maquinaria a qué nos referimos?

Los combos de maquinarias corresponden al aporte que hace el departamento de Cundinamarca para el mantenimiento de las vías en afirmado, vías terciarias y vías secundarias. Los combos de maquinaria están compuestos por una motoniveladora, un vibrocompactador, una retroexcavadora y dos volquetas.

¿Con cuántos combos y con cuántos equipos cuenta hoy el departamento?

Cundinamarca hoy cuenta con 17 combos de maquinaria. También contamos con otros combos que son las retroexcavadoras de oruga, que sirven para la atención de emergencias, como dragar ríos.

Las vías terciarias son competencia de los municipios y a través del departamento ya tenemos 15.000 km de vías, aproximadamente, que apoyamos a través de muchas estrategias y una de ellas es la maquinaria. Cundinamarca tiene 116 municipios, 15 provincias. 17 combos de maquinaria, uno en cada provincia, a excepción de dos especiales, el municipio de Yacopí y Ubalá, que por sus condiciones geográficas y necesidades, se les destinaron dos.

Tenemos 100 equipos divididos en esos combos de maquinaria. También hemos aportado 92 equipos que hemos cofinanciado para fortalecer los bancos de maquinaria de los municipios, a quienes también acompañamos en su reparación.

Vale la pena señalar que todos los equipos son administrados por nosotros, esto incluye sus seguros, su combustible, entre otros gastos que cubre el ICCU.

¿Cómo ha sido la evolución de la maquinaria y de cuánto ha sido la inversión?

En 2012 teníamos cinco combos de maquinaria, en 2018 adquirimos tres más y en este gobierno, en 2021 compramos nueve combos de maquinaria más. La compra de los equipos las hacemos en subastas inversas y manejamos las mejores marcas. Las inversiones de 2020 a la fecha han sido de $120.000 millones de pesos, que incluye equipos, combos de maquinaria, su administración, su mantenimiento, entre otros.

Háblenos sobre el beneficio a las comunidades

Nuestro plan de desarrollo tiene la mirada en el campo de Cundinamarca. Se creó la Agencia de Comercialización de Cundinamarca que acerca al producto a los centros de comercio y distribución, por eso necesitamos vías adecuadas.

Estas vías permiten acompañar a los campesinos en producción y comercialización de sus productos, por eso somos referentes a nivel nacional. Muchas vías tienen placas huellas y la maquinaria siempre acompaña a los municipios y al sector campesino.

En general se beneficia el tránsito, la competitividad, el turismo, que ha aumentado y en donde ya hay casas campesinas que reciben visitantes mientras siguen con su competitividad y demuestran, por ejemplo, sus cultivos y procesos de ordeño.

¿Cuántos empleos se generan gracias a la adquisición y uso de estos combos de maquinaria?

Empleos directos son 100 por los equipos que tiene el ICCU, más toda la parte administrativa, se generan entre 150 y 200. Indirectos son todos los que hay para hacer un plan de manejo de tráfico, que podrían sumar un total de 500.

¿Qué retos han encontrado en la entrega de combos de maquinaria?

Hay retos en llegar a muchos municipios porque sus vías de acceso pueden ser difíciles para el tránsito de toda la maquinaria, por ejemplo, muchas camas bajas que transportan los equipos no pueden llegar por condiciones. Es complejo cuando no hay conectividad, cuando no tenemos puentes debemos meternos por los ríos, los retos son muchos, porque Cundinamarca tiene 21.500 km de vías, de primer, segundo y tercer orden.