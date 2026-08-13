D1 entregará 1.000 toneladas de ayuda e impulsa la solidaridad con kits de apoyo

La distribución de los recursos se coordinará directamente con las autoridades locales, los comités de gestión del riesgo, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), el Banco de Alimentos de Bogotá y otras fundaciones aliadas. Foto: Cortesía

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Con la profunda convicción de que la solidaridad es la fuerza que une al país en los momentos más retadores, y en respuesta a la situación de emergencia que vive Colombia ocasionada por el fuerte sismo registrado el pasado 10 de agosto, D1 de la mano de la Fundación Santo Domingo, anunciaron la donación de 1.000 toneladas de alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad para apoyar de forma directa a las familias, regiones y territorios más afectados.

Para hacer de esta ayuda un esfuerzo de todos, D1 activó en toda su red nacional de tiendas una iniciativa solidaria directamente en las cajas de pago.

A partir de hoy, los clientes podrán adquirir kits de apoyo de alimentos o de aseo personal por valores de $15.000 y $30.000 COP. Como parte de las 1.000 toneladas que serán entregadas, D1 duplicará cada kit donado por los clientes, sumando un kit adicional. De esta manera, se amplificará el alcance de esta ayuda y se logrará llegar a más familias afectadas.

En detalle, la distribución de los recursos se coordinará directamente con las autoridades locales, los comités de gestión del riesgo, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), el Banco de Alimentos de Bogotá y otras fundaciones aliadas.

Esta colaboración une la red de distribución de D1 con el conocimiento territorial de la Fundación Santo Domingo, garantizando que el abastecimiento llegue con agilidad y transparencia a las zonas con mayores necesidades.

“Nuestros pensamientos y nuestras acciones están hoy con cada una de las familias que enfrentan momentos de dificultad debido a este sismo. Para todos los que formamos parte de D1, estar presentes en esta coyuntura es una responsabilidad natural que asumimos con la convicción de ser la tienda de todos los colombianos. Al unir esfuerzos para entregar estas 1.000 toneladas de ayuda, queremos enviar un mensaje de cercanía y respaldo. No están solos; estamos listos para trabajar hombro a hombro en la recuperación, convencidos de que ayudar siempre es una buena decisión y de que juntos saldremos adelante”, Christian Bäbler, presidente de D1.