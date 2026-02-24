Diageo y Alquímico impulsan formación y sostenibilidad en la hospitalidad colombiana

Durante la temporada decembrina, colaboradores de Diageo participaron en jornadas que beneficiaron a 40 niños y adolescentes de la región. Foto: Cortesía

En un momento en el que la industria de la hospitalidad enfrenta el desafío de crecer de manera responsable, Diageo y Alquímico anunciaron una alianza enfocada en formación, sostenibilidad y desarrollo comunitario, con el objetivo de fortalecer el sector On-Trade en Colombia.

La colaboración se enmarca en la agenda global Espíritu de Progreso de Diageo y en el trabajo que Alquímico ha desarrollado durante años con comunidades rurales y productores locales, integrando impacto social y prácticas sostenibles dentro de su operación.

Uno de los principales ejes de la alianza se desarrolla en Montes de María, donde, a partir de un diagnóstico de necesidades locales, ambas organizaciones han impulsado iniciativas orientadas al fortalecimiento comunitario. En materia de formación y empleabilidad, 27 personas de la comunidad se graduaron recientemente del programa Learning for Life, recibiendo capacitación técnica en coctelería y servicio para ampliar sus oportunidades laborales en el sector de la hospitalidad.

En el frente de economía local y sostenibilidad, el Menú de la Comunidad de Alquímico apoya el trabajo de ASOCOMAN, asociación campesina comprometida con la producción orgánica en la región. La curaduría del menú se realiza en colaboración con Don Julio, integrando insumos y saberes del territorio en una propuesta gastronómica que busca visibilizar el origen de los ingredientes y generar recursos para el fortalecimiento de la comunidad. Los aportes obtenidos se destinarán al mejoramiento del centro de producción de la asociación, la construcción de una escuela y la adquisición de un sistema de transporte.

La alianza también ha incluido acciones de voluntariado. Durante la temporada decembrina, colaboradores de Diageo participaron en jornadas que beneficiaron a 40 niños y adolescentes de la región mediante la entrega de ropa, calzado y artículos personales.

El encuentro que acompaña este anuncio busca abrir la conversación dentro del sector On-Trade sobre la importancia de integrar el crecimiento del negocio con el impacto social y ambiental. Diageo y Alquímico reafirmaron su compromiso de continuar apoyando a ASOCOMAN y a otras comunidades rurales del país, con un enfoque en la formación, el fortalecimiento de capacidades locales y la sostenibilidad de la cadena de valor de la hospitalidad en Colombia.