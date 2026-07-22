Donación de Milagros fortalecerá la atención de 2.000 niños en San Vicente Fundación

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Cerca de 2.000 niños y adolescentes que cada año requieren ventilación mecánica en las unidades de cuidados intensivos del Hospital Infantil San Vicente Fundación se beneficiarán con la donación de 11 ventiladores mecánicos de alta frecuencia realizada por Milagros Enterprise Group, la marca paisa de línea capilar. Estos equipos fortalecerán la capacidad tecnológica del Hospital para la atención de pacientes críticos, al incorporar tecnología de última generación que permitirá continuar ofreciendo un manejo oportuno, seguro y con los más altos estándares de calidad.

Esta donación entregada por la empresa de cuidado capilar se realiza en nombre de todo el equipo de colaboradores de la compañía, cuyo compromiso y esfuerzo diario han consolidado a Milagros como una de las marcas favoritas en el mercado de la belleza colombiana. Para la compañía, este histórico aporte tecnológico es una manera de retribuir el respaldo del país y de inspirar a su propio equipo, demostrando de manera tangible que su labor diaria trasciende la organización, generando bienestar constante y transformando la vida de los niños que más lo necesitan.

“Para el Hospital Infantil esta donación representa esperanza y un respiro de vida. Con estos nuevos ventiladores reemplazamos tecnología que estaba por cumplir su ciclo y aseguramos que cada paciente en estado crítico que llegue a nuestras unidades de cuidados intensivos reciba una atención oportuna, segura y con los más altos estándares tecnológicos”, afirma Ana Milena Betancur, directora del Hospital Infantil San Vicente Fundación.

Desde Milagros, esta iniciativa hace parte del compromiso de la compañía por retribuir a la sociedad y generar un impacto positivo más allá de su actividad empresarial. La donación refleja el propósito de la marca de transformar vidas a través de acciones concretas que contribuyan al bienestar de las comunidades.

“En Milagros creemos que el verdadero impacto de una empresa se refleja en su capacidad de transformar vidas. Esta donación es una forma de retribuir la confianza que durante años han depositado en nosotros nuestros colaboradores, consumidores, y aliados, además de convertir nuestro propósito en acciones concretas. Queremos aportar esperanza a los niños y sus familias, y demostrar que cuando las empresas se unen por una causa común pueden generar cambios que trascienden. Esperamos que este aporte inspire a más organizaciones a sumarse y seguir construyendo un país donde cada pequeño milagro haga posible uno aún mayor”, afirmó Isabel Cristina Rivas Ruiz, directora de Talento Humano de Milagros Enterprise Group.

Los nuevos ventiladores incorporan tecnología de última generación y ofrecen múltiples modos de ventilación, incluida la ventilación de alta frecuencia, lo que permite responder de manera precisa a las necesidades de pacientes de todas las edades, desde recién nacidos con pulmones altamente vulnerables hasta adolescentes. Gracias a estas capacidades, los equipos favorecen una ventilación más segura y personalizada, disminuyen el riesgo de lesión pulmonar asociada al soporte respiratorio, contribuyen a una recuperación más rápida y pueden reducir el tiempo de estancia en las unidades de cuidados intensivos.

Para el Hospital Infantil San Vicente Fundación esta donación representa mucho más que la incorporación de nueva tecnología. Es el reflejo de una alianza construida sobre la confianza y el compromiso con la salud de los pacientes. Este aporte se suma al realizado por Milagros Enterprise Group en 2025 para el traslado y fortalecimiento de la Unidad de Quemados de Adultos del Hospital San Vicente Fundación Medellín, un servicio que cumplió 40 años brindando atención especializada a pacientes con lesiones por quemaduras y del cual la compañía fue el principal benefactor. Gracias a este respaldo continuo, el Hospital fortalece su capacidad para atender casos de alta complejidad y seguir ofreciendo una atención oportuna, humanizada y de excelencia.

Con esta iniciativa, el Hospital Infantil San Vicente Fundación y Milagros Enterprise Group demuestran cómo la articulación entre el sector salud y la empresa privada puede generar un impacto que trasciende la entrega de tecnología médica. Más allá de esta contribución, la alianza pone de manifiesto el potencial de sumar capacidades para fortalecer la atención de la niñez colombiana e inspirar a más organizaciones a asumir un papel activo en la construcción de un sistema de salud con mayores oportunidades para los pacientes y sus familias.