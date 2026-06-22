“¿Dónde vas a ver a Colombia?”: la campaña que une el turismo por el país y el Mundial 2026

Durante el primer trimestre de 2026, el país recibió USD 3.146 millones en divisas por concepto de viajes y transporte aéreo de pasajeros. Foto: Cortesía Fontur

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Para esta temporada del Mundial de Fútbol 2026, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo preparó la campaña nacional “¿Dónde vas a ver a Colombia?”, una iniciativa que busca incentivar el turismo nacional e internacional, promover los viajes por el territorio y motivar a los colombianos a descubrir nuevos destinos mientras disfrutan de la pasión que despierta este deporte.

Distintos destinos del país son el escenario principal de una campaña que invita a los viajeros a vivir el Mundial desde lugares únicos, conectando la emoción del deporte con la riqueza cultural, natural, gastronómica y humana que caracteriza a Colombia. En este recorrido, la campaña presenta al director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, quien se convierte en embajador de El País de la Belleza.

“Queremos que los colombianos se pregunten ¿dónde van a ver a Colombia?, pero también desde qué territorio colombiano van a vivir la emoción del Mundial. Esta campaña es una invitación a viajar, a encontrarnos con nuestra gente, a fortalecer las economías locales y a descubrir la diversidad de Colombia, El País de la Belleza, a través de experiencias auténticas en cada rincón del territorio nacional”, señaló la Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo.

La estrategia audiovisual muestra escenarios turísticos emblemáticos donde visitantes y comunidades se reúnen para disfrutar de los partidos en playas, plazas, hoteles, restaurantes, pueblos patrimonio y destinos de naturaleza, demostrando que cualquier rincón de Colombia puede convertirse en el mejor lugar para alentar a la Selección mientras se vive la riqueza de sus territorios.

Además de fortalecer el turismo interno durante una temporada de alta conexión emocional para los colombianos, “¿Dónde vas a ver a Colombia?” busca dinamizar sectores como el hotelero, el gastronómico, el transporte y el comercio local, beneficiando a miles de empresarios, emprendedores y familias que encuentran en el turismo una oportunidad para generar bienestar, empleo y desarrollo en sus territorios.

Descubrir Colombia para impulsar su crecimiento económico

Recorrer Colombia durante la temporada del Mundial 2026 coincide con un momento positivo para el sector turístico, ya que, durante el primer trimestre de 2026, el país recibió USD 3.146 millones en divisas por concepto de viajes y transporte aéreo de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 9,4 % frente al mismo periodo del año anterior. Estos resultados reflejan el dinamismo que mantiene el turismo y su capacidad para generar oportunidades económicas en los territorios.

Además, cifras del Banco de la República muestran que el turismo continúa consolidándose como uno de los principales motores de la economía nacional. Solo entre enero y marzo de este año, las actividades relacionadas con viajes aportaron USD 2.677 millones y el transporte aéreo de pasajeros sumó USD 469 millones. También, el sector representó el 58,9 % de las exportaciones de servicios del país, ratificando su importancia para el desarrollo regional y la generación de ingresos para miles de familias colombianas.

“Queremos que esta temporada sea una invitación para descubrir Colombia. Que las familias, los grupos de amigos y los viajeros aprovechen estos días para recorrer nuestros destinos, apoyar a los emprendedores locales y vivir todo lo que hace de Colombia, El País de la Belleza. Cada viaje que realizamos dentro del país genera oportunidades para las comunidades, fortalece las economías regionales y nos permite seguir construyendo un turismo que beneficia a los territorios y a su gente”, agregó la ministra.

Con esta campaña, el Gobierno del presidente Gustavo Petro reafirma su compromiso con el fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo para las regiones, la generación de oportunidades para las comunidades y la promoción de Colombia como un destino diverso, sostenible y lleno de experiencias para compartir.

La iniciativa tendrá presencia en plataformas audiovisuales, digitales, redes sociales, activaciones regionales y alianzas con operadores turísticos y establecimientos comerciales, consolidando el turismo como una herramienta de desarrollo económico, transformación social y orgullo nacional.

Finalmente, “¿Dónde vas a ver a Colombia?” se suma a las acciones que buscan seguir impulsando los viajes por el país y fortalecer el turismo interno. Esta apuesta se desarrolla en un contexto favorable para el sector turístico gracias a que, entre agosto de 2022 y marzo de 2026, más de 23 millones de visitantes no residentes llegaron a Colombia, reflejando el creciente interés por el país y el fortalecimiento de su posicionamiento como destino turístico a nivel internacional.

De esta manera, la campaña contribuye con la promoción del mensaje ‘Descubre la diversidad de Colombia, El País de la Belleza’, y resalta que el mejor escenario para ver a Colombia es Colombia misma.

Aquí puede conocer la campaña.