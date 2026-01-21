Logo El Espectador
DROP inaugura su nueva concept store en Bogotá

La marca anunció una expansión significativa para 2026, año en el que incorporará nuevas marcas internacionales con distribución oficial en Colombia.

Redacción Especiales
21 de enero de 2026 - 11:46 p. m.
El portafolio cuenta con marcas que, según la tienda, dialogan con la innovación, la estética contemporánea y el espíritu del presente.
Foto: Cortesía
DROP inauguró oficialmente su nueva concept store en la Calle 93B #13-50, en el norte de Bogotá, un espacio que materializa su filosofía de Curated Luxury for the Now y marca el inicio de una nueva etapa para la marca: DROP 2.0.

Más que una tienda, el nuevo espacio se concibe como un escenario sensorial donde convergen moda, diseño, arte y tecnología. Cada detalle —desde los materiales y las texturas hasta la iluminación— ha sido pensado con intención, buscando capturar el instante y convertirlo en experiencia. “DROP no vende moda. DROP crea el ahora. Esta nueva sede es la materialización del lujo del instante: estar donde sucede algo primero”, señala la marca.

Un portafolio curado con visión global

Con esta apertura, DROP consolida su propuesta de curated luxury a través de un portafolio cuidadosamente seleccionado de marcas que dialogan con la innovación, la estética contemporánea y el espíritu del presente. La nueva concept store reúne firmas como Undergold, Old Maquiina, Veja, Diesel, Coolway, Astronomic, True, On, Jormands, Remanence, New Era y UGG.

Cada una aporta un lenguaje propio que se integra al universo DROP: diseño, técnica, funcionalidad, lujo silencioso y cultura contemporánea, en una curaduría que privilegia la coherencia y la identidad sobre la acumulación.

Además, la marca anunció una expansión significativa para 2026, año en el que incorporará nuevas marcas internacionales con distribución oficial en Colombia, fortaleciendo su visión global y su posicionamiento como referente del nuevo lujo en el país.

Un espacio que define el presente

La arquitectura y el diseño interior de la nueva tienda reflejan la mirada editorial de DROP. Espacios limpios, luz precisa y materiales nobles crean un ambiente donde la experiencia es tan relevante como el producto. La tecnología y el diseño están al servicio del visitante, invitándolo a detener el tiempo y habitar el instante.

Con esta apertura, la tienda reafirma su apuesta por construir valor desde la experiencia: emociones convertidas en objetos, y objetos convertidos en lujo.

