DROP inaugura su nueva concept store en Bogotá

El portafolio cuenta con marcas que, según la tienda, dialogan con la innovación, la estética contemporánea y el espíritu del presente. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

DROP inauguró oficialmente su nueva concept store en la Calle 93B #13-50, en el norte de Bogotá, un espacio que materializa su filosofía de Curated Luxury for the Now y marca el inicio de una nueva etapa para la marca: DROP 2.0.

Más que una tienda, el nuevo espacio se concibe como un escenario sensorial donde convergen moda, diseño, arte y tecnología. Cada detalle —desde los materiales y las texturas hasta la iluminación— ha sido pensado con intención, buscando capturar el instante y convertirlo en experiencia. “DROP no vende moda. DROP crea el ahora. Esta nueva sede es la materialización del lujo del instante: estar donde sucede algo primero”, señala la marca.

Un portafolio curado con visión global

Con esta apertura, DROP consolida su propuesta de curated luxury a través de un portafolio cuidadosamente seleccionado de marcas que dialogan con la innovación, la estética contemporánea y el espíritu del presente. La nueva concept store reúne firmas como Undergold, Old Maquiina, Veja, Diesel, Coolway, Astronomic, True, On, Jormands, Remanence, New Era y UGG.

Cada una aporta un lenguaje propio que se integra al universo DROP: diseño, técnica, funcionalidad, lujo silencioso y cultura contemporánea, en una curaduría que privilegia la coherencia y la identidad sobre la acumulación.

Además, la marca anunció una expansión significativa para 2026, año en el que incorporará nuevas marcas internacionales con distribución oficial en Colombia, fortaleciendo su visión global y su posicionamiento como referente del nuevo lujo en el país.

Un espacio que define el presente

La arquitectura y el diseño interior de la nueva tienda reflejan la mirada editorial de DROP. Espacios limpios, luz precisa y materiales nobles crean un ambiente donde la experiencia es tan relevante como el producto. La tecnología y el diseño están al servicio del visitante, invitándolo a detener el tiempo y habitar el instante.

Con esta apertura, la tienda reafirma su apuesta por construir valor desde la experiencia: emociones convertidas en objetos, y objetos convertidos en lujo.