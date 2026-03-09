El atardecer se convierte en protagonista del Festival Estéreo Picnic 2026

Bajo la propuesta “El sunset llega al FEP”, Corona invita a los asistentes a vivir el festival desde un lugar más consciente. Foto: Cortesía

El Festival Estéreo Picnic (FEP), reconocido como uno de los encuentros culturales y musicales más importantes de Colombia y Latinoamérica, celebra su edición 2026 con una novedad que promete transformar la experiencia del público: Cerveza Corona se une al festival como su cerveza oficial, llevando al corazón del evento un concepto único inspirado en el ritual del atardecer y la conexión con la naturaleza.

Bajo la propuesta “El sunset llega al FEP”, la marca global del portafolio de Bavaria invita a los asistentes a vivir el festival desde un lugar más consciente. La iniciativa busca que el atardecer se convierta en un momento de pausa, desconexión y celebración responsable, alternando sus bebidas con agua o Corona Cero para mantener la energía del festival durante los cuatro días.

Para materializar esta experiencia, Corona instalará una estructura inmersiva en forma de espiral, diseñada para “asegurar” los colores, la luz y la energía del atardecer sin importar las condiciones climáticas. Este espacio permitirá a los asistentes desacelerar, reconectar con su entorno y disfrutar del festival desde una perspectiva más sensorial y emocional, al tiempo que se promueve el consumo responsable.

“Corona en el FEP representa una oportunidad única para llevar nuestra esencia natural al corazón del festival. Queremos que las personas vivan el atardecer como un ritual, que cada momento sea una invitación a desconectarse de la rutina y reconectar con lo esencial”, aseguró Álvaro de Luna, vicepresidente de Marketing de Bavaria.

La alianza también incluye el lanzamiento de una lata edición especial, diseñada exclusivamente para el festival, que refleja su espíritu libre, creativo y diverso. Además, se realizarán activaciones para que los asistentes puedan ganar entradas y participar en sorpresas que recompensan la ausencia del sol durante el evento.

Con esta colaboración, Corona reafirma su propósito de crear experiencias auténticas que transforman lo cotidiano en algo extraordinario, celebrando la música, la naturaleza y los momentos únicos que se viven al contemplar un atardecer.