El CNE abre sus puertas en Corferias para garantizar la confianza y dar balance electoral

Magistrado Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE). / Miguel Cruz. Foto: Miguel A. Cruz

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El centro de escrutinio instalado en el Pabellón 1 de Corferias se ha convertido en el epicentro de la transparencia electoral. Este lunes, el magistrado Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), entregó un balance parcial y abrió las puertas de las instalaciones para que la prensa verificara el proceso que garantiza que la voluntad popular depositada en las urnas se traduzca fielmente en curules. La invitación fue directa: “Quiero que nos acompañen a hacer todo el recorrido para que vean cómo está funcionando, desde la apertura de los pliegos que llegan al arca triclave hasta lo que pasa en cada una de las comisiones”.

Hasta el momento, el CNE ha declarado oficialmente las elecciones de Cámara de Representantes en 14 departamentos: Amazonas, Arauca, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Guainía, Magdalena, Putumayo, Quindío, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Tolima, Vaupés y Vichada. A esta lista se suman seis de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP 2, 3, 5, 8, 13 y 14).

Una vez finalizado el escrutinio de Cámara de Representantes se avanzará con la consolidación de resultados de listas de candidatos al Senado a la República. “Vamos a trabajar muy rápido, y queremos garantizar que todos estamos trabajando de la mano con la Registraduría para que esta declaración de elección sea lo más rápido posible, pero siempre con tranquilidad y la responsabilidad para que sea un evento democrático transparente”, manifestó el presidente del CNE, que también destacó que los equipos operan en jornadas continuas de 9: 00 a.m. a 9:00 p.m. para agilizar los tiempos de respuesta.

El arca triclave: así se custodia la memoria electoral

El arca triclave es el dispositivo de seguridad que resguarda los pliegos electorales que llegan de todos los consulados y las regiones del país. Su nombre no es casual: se trata de una bóveda de alta seguridad que solo puede ser abierta con la concurrencia simultánea de tres llaves diferentes, cada una en poder de un funcionario distinto y de diferentes entidades.

El procedimiento es riguroso y está diseñado para eliminar cualquier posibilidad de manipulación individual. Cuando los pliegos con los formularios E-14 y las actas de escrutinio de las mesas de votación llegan a Corferias, su primer destino es esta arca, donde permanecen bajo estricta vigilancia hasta el momento de ser procesados por las comisiones.

Para extraerlos, es necesaria la presencia obligatoria de los tres depositarios de las llaves, acompañados por la fuerza pública y testigos, lo que garantiza que ningún funcionario por sí solo pueda acceder al contenido. Este sistema de triple custodia asegura que la cadena de confianza nunca se rompe y que los votos físicos están protegidos las 24 horas del día.

Las ocho subcomisiones

Una vez los pliegos salen del arca triclave, inician su recorrido por el complejo entramado de las ocho subcomisiones del Consejo Nacional Electoral, cada una liderada por un magistrado y con acompañamiento permanente por parte de delegados de la Procuraduría en calidad de secretario ad hoc, testigos electorales de los partidos, y apoderados de los candidatos.

“Los magistrados estamos trabajando, las subcomisiones están instaladas y funcionando con normalidad. Yo creo que, entre más ojos va a ser de mayor tranquilidad para todos los candidatos, todos los partidos y todo el pueblo colombiano”, aseguró Quiroz, que también destacó la labor conjunta con los delegados de la Registraduría, los testigos y los jurados electorales.

La implementación de tecnologías de la información en las funciones asignadas al CNE, así como la apropiación que de ellas hicieron las diferentes agrupaciones políticas y organizaciones civiles que participaron en los comicios, aportó significativamente al ejercicio de la función electoral y a la vigilancia activa en cada recinto de votación, sitio de escrutinio y centro de cómputo dispuesto por la organización electoral.

La declaratoria de 14 departamentos y seis CITREP en los primeros días del proceso evidencia una coordinación efectiva entre el CNE y la Registraduría, así como el cumplimiento de los cronogramas establecidos. La presencia de testigos electorales, delegados del Ministerio Público y apoderados de los candidatos en cada una de las ocho subcomisiones garantiza que ninguna decisión se tome sin la debida veeduría.

Mientras el CNE se prepara para consolidar los resultados del Senado, la ciudadanía espera que la celeridad anunciada no comprometa el rigor técnico ni el derecho de los partidos a interponer las reclamaciones a que haya lugar. Como lo aseguró el magistrado Quiroz, la fortaleza de la democracia no se mide únicamente por la rapidez con que se entregan los resultados, sino por la solidez de los procedimientos que los respaldan y la capacidad de las instituciones para sostenerlos ante el escrutinio público.