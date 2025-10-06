“El Color de Ellas”, Nespresso celebra a las mujeres que florecen en Colombia

Cerca del 30% de los caficultores en Colombia son mujeres. Foto: Cortesía

En conmemoración del Día Internacional del Café, celebrado cada 1 de octubre, Nespresso presentó la tercera edición de “El Color de Ellas”, un movimiento que rinde homenaje a las mujeres que día a día transforman la caficultura en Colombia. Bajo el lema “Mujeres que florecen juntas”, la iniciativa de este año resalta la fuerza del trabajo colectivo femenino como fuente de inspiración, liderazgo y cambio en las comunidades rurales del país.

Actualmente, cerca del 30% de los caficultores en Colombia son mujeres, un número que sigue en aumento y que representa un cambio significativo en un sector históricamente dominado por hombres. Con “El Color de Ellas”, Nespresso busca visibilizar, reconocer y fortalecer el rol femenino en toda la cadena del café, desde la recolección hasta la producción sostenible.

Desde su lanzamiento en 2020, este movimiento ha crecido como parte fundamental del modelo de abastecimiento responsable de la marca. Hoy, el 44% del equipo de agrónomos que brinda asistencia técnica en las fincas está conformado por mujeres, y el 26% de los caficultores inscritos en el Programa de Calidad Sostenible AAA de Nespresso también son mujeres, cifras que reflejan el impacto real del compromiso de la compañía.

La campaña de este año invita a tejer historias compartidas de empoderamiento y liderazgo, destacando el poder de las redes femeninas que florecen en los cafetales y se extienden a las comunidades. Como símbolo de unión, el movimiento mantiene su emblema: una uña pintada de rojo intenso, tradición nacida en los cafetales para identificar la cereza más madura del café, y que hoy se ha convertido en un gesto de orgullo, identidad y fuerza colectiva.

“Para Nespresso es muy importante visibilizar el rol de la mujer en la caficultura, un rol generalmente asociado a los hombres. Por eso queremos homenajearlas todos los años en el Día Internacional del Café. Creemos firmemente en el poder transformador de las mujeres, y la caficultura no es la excepción”, afirmó Sylvia Guerrero, Marketing Manager de Nespresso Colombia.

En esta edición, “El Color de Ellas” cuenta con la participación de Gabriela Tafur, abogada, empresaria y ex Señorita Colombia, quien se une al movimiento compartiendo su historia junto a la de una caficultora. Su testimonio busca inspirar y demostrar que el poder femenino florece con más fuerza cuando se cultiva en comunidad.