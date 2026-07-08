El consumidor cambió. ¿La estrategia de medios también?

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A simple vista, comprar un alimento o una bebida parece una decisión rápida. Sin embargo, antes de que un producto llegue al carrito, ocurren múltiples interacciones.

El consumidor descubre el producto en TikTok, busca opiniones en Instagram, compara precios en la aplicación del supermercado, revisa una promoción y termina comprando otra opción en la tienda física. La decisión ya no comienza frente al estante, sino mucho antes.

Los consumidores cambiaron de recorrido

Hoy las marcas de alimentos y bebidas compiten en más espacios y frente a un mayor número de alternativas.

Ya no solo enfrentan productos similares. También compiten con marcas propias, descuentos, recomendaciones de creadores de contenido, resultados de búsqueda y opciones que prometen rendir más por menos.

El consumidor continúa comprando, pero analiza más cada decisión. Ya no solo se pregunta qué le gusta, sino qué le conviene, qué puede justificar y por qué estaría dispuesto a pagar más.

En este contexto, ser visible sigue siendo necesario, pero ya no es suficiente. Una marca puede lograr alcance, reproducciones y clics, y aun así quedar por fuera de la decisión de compra.

El problema aparece cuando cada medio opera de forma independiente.

Social genera atención.

El video muestra el producto.

Retail Media acerca la marca al carrito.

El punto de venta cierra la elección.

CRM impulsa la recompra.

Cada canal cumple una función distinta. Cuando esas funciones no están articuladas, la inversión puede generar buenos indicadores sin construir un recorrido que acompañe al consumidor hasta la compra.

El desafío ya no consiste en sumar plataformas, sino en entender cuándo, dónde y para qué debe estar presente cada una.

La presión del bolsillo también transformó la competencia

Las marcas necesitan demostrar su valor antes de que el consumidor reduzca la comparación únicamente al precio.

Esto implica utilizar los medios para responder preguntas concretas:

¿Por qué este producto vale lo que cuesta?

¿Qué beneficio ofrece?

¿Cómo encaja en la rutina del consumidor?

¿Por qué debería elegirse frente a una alternativa más económica?

Dos guías para entender el cambio y actuar

Con base en este análisis, Century Media desarrolló dos publicaciones gratuitas dirigidas a líderes de marketing, medios, marca, trade, e-commerce y áreas comerciales del sector de alimentos y bebidas.

La primera, “7 fuerzas que están reescribiendo el negocio de alimentos y bebidas”, analiza los principales cambios que están transformando la categoría:

Mayor sensibilidad al precio.

Crecimiento de las marcas propias.

Plataformas sociales convertidas en espacios de búsqueda.

Expansión de Retail Media.

Uso de datos e inteligencia artificial.

Nuevas formas de construir valor y relevancia.

Más que una lista de tendencias, esta guía funciona como un mapa para entender hacia dónde se mueve el mercado y qué oportunidades están surgiendo.

La segunda publicación, “Kit de primeros auxilios para vender alimentos y bebidas”, ayuda a identificar señales que pueden estar afectando la estrategia de medios:

La gente ve la marca, pero no la recuerda.

Las redes generan vistas, pero no ayudan a decidir.

Los canales trabajan por separado.

La marca aparece lejos del momento de compra.

La optimización llega cuando la oportunidad ya pasó.

El kit propone un diagnóstico práctico para definir el papel que debe cumplir cada medio e identificar dónde puede estar perdiéndose eficiencia.

Descargue gratis las guías aquí: https://libro2026.century-media.net/