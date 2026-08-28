El extra de Colombia y su apuesta social por el Eje Cafetero

El Sorteo Extraordinario de Colombia y la Lotería del Quindío realizaron el pasado 15 de agosto un sorteo que, tras el terremoto que afectó al Eje Cafetero cinco días antes, reafirmó el propósito social de generar recursos para la salud y fortalecer las regiones. Foto: Cortesía

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Hay historias que, con el paso de los años, parecen volver a encontrarse. El 25 de enero de 1999, el Eje Cafetero vivió uno de los capítulos más dolorosos de su historia. El terremoto que golpeó especialmente a Armenia y al departamento del Quindío dejó una profunda huella humana, social y económica y obligó al país a movilizarse alrededor de la reconstrucción de una región entera.

En medio de aquella emergencia, el Gobierno Nacional autorizó la realización de un sorteo extraordinario administrado por la Lotería del Quindío durante los años posteriores a la tragedia, con un propósito concreto: obtener recursos para atender las necesidades de salud de los departamentos afectados por el terremoto.

Veintisiete años después, la historia volvió a estremecer al Eje Cafetero. El pasado 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió buena parte del territorio colombiano. Quindío, Risaralda y Caldas estuvieron entre los departamentos con mayores afectaciones. En Armenia, particularmente, la emergencia volvió a poner a prueba la capacidad de respuesta de una región que conoce de cerca lo que significa reconstruirse.

La coincidencia adquirió un significado especial: apenas cinco días después, el 15 de agosto, estaba programado desde meses atrás el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Quindío en alianza con el Extra de Colombia.

Lo que inicialmente era una fecha dentro del calendario de sorteos terminó convirtiéndose, por las circunstancias, en un mensaje de solidaridad y esperanza para el Eje Cafetero.

Una alianza que trasciende los premios

El Sorteo Extraordinario de Colombia ha entendido que detrás de cada billete existe un propósito que va mucho más allá de la posibilidad de ganar.

Los juegos de suerte y azar territoriales tienen una función social fundamental: generar recursos destinados a la salud de los colombianos. Por eso, el trabajo que adelanta el Extra de Colombia con las loterías regionales busca fortalecer su capacidad comercial, ampliar su presencia nacional y generar mayores oportunidades de venta que se traduzcan en recursos para las regiones.

En este contexto, la alianza con la Lotería del Quindío adquiere una relevancia especial. El sorteo realizado el pasado 15 de agosto contó con un plan de premios superior a los COP 36.700 millones y un Premio Mayor de COP 15.000 millones. Pero, en medio de la emergencia que atraviesa el departamento, su verdadero significado estuvo también en la posibilidad de contribuir al fortalecimiento de una lotería que durante décadas ha formado parte del patrimonio de los quindianos y cuya actividad tiene un impacto directo en la generación de recursos para la salud.

Hoy, cuando el departamento vuelve a necesitar del respaldo y la solidaridad de Colombia, el Extra reafirma una vocación que ha acompañado su historia: “llevar oportunidades a las regiones y convertir el juego legal en recursos que contribuyen al bienestar colectivo”.

La importancia de este propósito cobra todavía mayor dimensión ante las consecuencias que dejó el terremoto del 10 de agosto. La infraestructura hospitalaria y de salud del Quindío también resultó afectada, haciendo que la generación de nuevos recursos para este sector sea especialmente significativa en el proceso de recuperación.

El Extra de Colombia: una empresa que pertenece a las regiones

El Sorteo Extraordinario de Colombia es, por naturaleza, una organización de carácter regional. Históricamente, nueve entidades territoriales han sido socias del Extra de Colombia: las loterías de Atlántico, Bolívar, Cúcuta, Quindío, Centenario de Pereira, Risaralda, Nariño, Córdoba y Tolima. A esta vocación asociativa se han sumado alianzas y convenios con otras loterías del país para la realización de sorteos extraordinarios.

Este modelo permite llevar sorteos con planes de premios de gran alcance al mercado nacional y, al mismo tiempo, fortalecer las loterías territoriales, sus redes de distribución y el trabajo de miles de loteros que encuentran en la venta de lotería una fuente de sustento.

De esta manera, cada alianza representa mucho más que una fecha en el calendario: significa visibilizar una región ante todo el país, fortalecer su lotería y contribuir a la generación de recursos destinados a la salud.

Es una tarea que el Extra de Colombia desarrolla durante todo el año y que ha permitido construir alianzas desde diferentes territorios bajo la premisa de que el Extra de Colombia es de las regiones y trabaja para las regiones.

Un liderazgo enfocado en fortalecer las loterías regionales

Al frente de este proceso se encuentra el doctor Mario Yepes del Portillo, presidente del Sorteo Extraordinario de Colombia, quien ha orientado la gestión de la entidad hacia el fortalecimiento comercial, la construcción de alianzas regionales y la consolidación de sorteos extraordinarios capaces de competir en un mercado que exige innovación, confianza y presencia nacional.

Bajo su liderazgo, la estrategia del Extra ha buscado acercarse cada vez más a los departamentos, entendiendo que fortalecer una lotería territorial significa también ampliar su capacidad para generar recursos sociales.

El trabajo conjunto con Quindío, Risaralda, Huila, Manizales y otras regiones demuestra una visión en la que el crecimiento comercial debe ir acompañado de impacto social. En el caso del Eje Cafetero, esa misión adquiere hoy un valor todavía más profundo.

Si en 1999 un sorteo extraordinario se convirtió en uno de los instrumentos concebidos para apoyar las necesidades de salud de los territorios afectados por el terremoto, en 2026 el Extra de Colombia vuelve a encontrarse con el Quindío en un momento en el que la región necesita nuevamente del compromiso colectivo.

Las circunstancias son distintas, pero permanece el propósito de contribuir a que las regiones tengan más herramientas para levantarse y seguir adelante.

Después de 22 años, Chiquinquirá vuelve a jugar con Colombia

La apuesta del Extra de Colombia por las regiones continuará el próximo 19 de septiembre de 2026, cuando se realice uno de los sorteos más esperados del año: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de la Villa Republicana de Chiquinquirá.

Después de 22 años, esta histórica lotería vuelve al mercado en asociación con el Sorteo Extraordinario de Colombia, llevando nuevamente al país un símbolo profundamente ligado a la identidad y la tradición colombianas.

Chiquinquirá es la casa de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, y su regreso a través de un sorteo extraordinario representa la oportunidad de unir tradición, territorio y propósito social.

El próximo 19 de septiembre, Colombia no solamente tendrá una nueva oportunidad de ganar. Será también una invitación a volver la mirada hacia las regiones, reconocer su riqueza cultural y comprender que detrás de cada billete legal que se compra existe una cadena que genera empleo, fortalece las loterías territoriales y contribuye con recursos para la salud.

Del Quindío a Chiquinquirá, del Eje Cafetero a cada rincón del territorio nacional, el mensaje del Extra de Colombia permanece intacto: cuando las regiones se fortalecen, Colombia también gana.