El Festival Grita 2025 presenta su cartel con las bandas confirmadas

El Festival Grita 2025 se realizará los días 10, 11 y 12 de octubre en el Centro de Eventos y Exposiciones Expoferias de Manizales. Esta será una edición especial, pues el festival cumple su mayoría de edad – 18 años- como uno de los principales escenarios de la música alternativa en Colombia. Grita comparte el anuncio de artistas y bandas confirmadas que harán parte de su edición número 18.

“Para este año Grita ha hecho una cuidadosa selección que reúne la diversidad sonora de Rock, Rap, Ska, Reggae, Punk, Hardcore, y por supuesto el metal. Las bandas locales y nacionales que hacen parte del cartel llegaron a través de la convocatoria realizada y tras un proceso de audiciones en el que ganaron su cupo para estar en Grita 2025”, expresó Rafael Echeverri Guerrero, director y productor general del Festival Grita. También mencionó que a esta selección se suman los siempre esperados invitados internacionales que, como cada año responden a la curaduría que realiza el festival buscando satisfacer las expectativas del público.

Agrupaciones locales seleccionadas del proceso de audiciones Grita 2025

BESANA – Rock

Desde 2021, esta banda de Manizales fusiona ideas y sentimientos a través del rock. Compuesta por cuatro jóvenes músicos, Besana ha labrado su propio camino, uniendo sus gustos para crear un sonido distintivo que resuena con la energía de la ciudad.

PELOEGATO – Punk

Energía y actitud son la esencia de Peloegato, una banda de punk que se mantiene fiel a los principios del género: rebeldía y crítica. Su sonido agresivo busca incomodar y hacer pensar, prometiendo un directo lleno de “pogo memorable”.

OBLITUS – Metal

Representando la “nueva sangre del metal manizaleño”, Oblitus se destaca por su fusión de géneros como el black y el thrash, sin comprometerse con uno en particular. Surgida del dolor y la crisis, la banda es un estandarte de las nuevas generaciones que se niegan a ser olvidadas y que encuentran en la música la energía para continuar.

BAJADO CON ESPEJO – Folk punk

Inicialmente un proyecto de un solo músico como hombre orquesta, Bajado con Espejo ahora se presenta como un trío. Con una propuesta original de folk sureño y aires de punk rock, la banda mantiene su esencia acústica y su amor por lo básico, narrando las crudas vivencias del campo y la ciudad en cada una de sus canciones.

#GRITA2025

REPUDIO – Punk hardcore

Repudio combina elementos del punk, el hardcore y el D-Beat para promover la conciencia social y la contracultura. Sus letras son una crítica directa a la corrupción, la contaminación, las injusticias sociales y el adoctrinamiento, invitando a una forma de vida alternativa.

NO ABSOLUTION – Deathcore

Con una descarga del más potente deathcore, esta agrupación de Manizales canaliza el odio y la rabia hacia un mundo injusto. Cada presentación de No Absolution es una demostración de su poder sonoro.

ACUSBEATS – Rap

Acusbeats es una banda que nace en años recientes en el barrio, es la expresión musical de la comuna a través de la fusión de lo orgánico y lo electrónico. Su sonido combina rap, funk, rock y neo soul para narrar una realidad a menudo ignorada, con el objetivo de “suavizar el concreto que nos rodea”.

SICK MORGAN – Hardcore punk

Con más de 20 años de trayectoria, Sick Morgan es un referente del movimiento alternativo de Manizales. Su música se basa en el hardcore punk, pero incorpora elementos de diversos géneros para crear un sonido propio. Sin creer en etiquetas ni radicalismos, la banda se presenta con toda su energía.

MOTH – Doom death metal

Originaria de las montañas de Manizales, Moth es descrita como una “criatura sonora” que se alimenta de la dualidad humana. Su música es un “periplo melancólico” que viaja de la oscuridad al fuego, creando una atmósfera única.

Bandas nacionales

STAYWAY – Rock (Bogotá)

Con casi dos décadas de carrera, Stayway se ha consolidado en el rock colombiano gracias a su autenticidad y energía. Sus letras introspectivas y fuertes guitarras resuenan tanto en los fanáticos del rock clásico como en las nuevas generaciones.

PÁNIKO SATÁNIKO – Punk rock (Bogotá)

Desde Bogotá, Pániko Satániko trae un punk rock pesado, directo y contagioso. Su sonido es una mezcla de rock ‘n’ roll, punk, grunge y psychobilly, con letras punzantes que abordan la crítica social de forma visceral.

DANGER – Speed metal (Medellín)

Fundada en 1985, Danger conserva su sonido crudo y primitivo, influenciado por el speed metal y los inicios del thrash. Con 42 años de trayectoria, la banda demuestra que “la vieja escuela es la nueva escuela”.

REX MARTE – Rock (Cali)

Directamente desde Cali, Rex Marte presenta un sonido moderno y espacial. La banda combina el hard rock con elementos de pop, progresivos y electrónicos, buscando revitalizar el género con una identidad futurista y referencias al mundo “geek” de los videojuegos y la ciencia ficción.

MORTIS Y LOS DESALMADOS – Country punk (Bogotá)

Con su álbum debut “Glifosato Blues”, Mortis y los Desalmados ofrecen un “cóctel molotov” de géneros. Su propuesta de country punk mezcla bluegrass, country, blues, western swing y corridos prohibidos, prometiendo sacudir al público.

OKINAWA BULLETS – Deathcore (Bogotá)

Alimentada por la experiencia de sus integrantes, Okinawa Bullets propone un sonido “crossover” que se mueve entre el hardcore, el hip-hop y el metal extremo. Su música se enmarca en ambientes y conceptos orientales, ofreciendo una propuesta única.

LION REGGAE – Reggae (Neiva)

Lion Reggae es un referente cultural que, a lo largo de su carrera, ha promovido la paz y el medio ambiente. Sus conciertos fomentan la unidad y la reflexión sobre la necesidad de actuar a favor del planeta y la reducción de las brechas sociales.

Bandas internacionales invitadas

ENVIDIA KOTXINA – Punk rock (España)

Desde Madrid, la legendaria banda de punk rock Envidia Kotxina ha construido su carrera con música honesta y letras coherentes que conectan directamente con el público desde 1994.

KRISIUN – Death metal (Brasil)

Una de las bandas de metal extremo más representativas de Brasil, Krisiun, ha creado una “muralla de sonido” intensa y agresiva a lo largo de su trayectoria.

LA CHIVA GANTIVA – Fusión (Bélgica)

La Chiva Gantiva es una banda internacional conformada por músicos de Colombia, Chile, Perú y Vietnam. Su música es una “fiesta de rock y world music” que celebra la migración, la resiliencia y la lucha lejos de casa. La banda celebra 15 años de trayectoria y presenta su nuevo álbum.

CRO-MAGS – Hard core – (EE.UU)

Diluyendo los límites entre el metal y el punk, los neoyorquinos Cro-Mags fueron parte de la creación de un género en los años 80. Considerados una banda influyente y legendaria, se han mantenido como un referente en la escena.

LOS CALZONES

Con más de 35 años de carrera, la agrupación argentina Los Calzones es uno de los representantes más importantes del ska latinoamericano. Sus canciones forman parte de la cultura contemporánea del continente y su música es garantía de una enorme fiesta.Appendix - Hardcore Punk

Activos desde 1980, son uno de los íconos vivos del hardcore punk finlandés. Con seis álbumes y cinco EPs en su trayectoria, han encabezado carteles de los principales festivales europeos y americanos, llevando su sonido directo y contestatario a escenarios de todo el mundo. Su disco debut de 1983 marcó un hito en la escena punk de su país y consolidó a la banda como un referente del género que sigue vigente más de cuatro décadas después.

Forbidden - Trash Metal

Originarios de la Bahía de San Francisco, forman parte de la historia del thrash metal mundial. Reconocidos por su técnica depurada y discos esenciales como Forbidden Evil y Twisted Into Form, la agrupación ha sido escuela de músicos que luego hicieron parte de bandas legendarias como Testament y Slayer. Tras su regreso en 2023 con nueva formación, Forbidden llega por primera vez a Colombia para presentarse en Grita 2025, en un show imperdible para los fanáticos del metal.

TRIPTYKON

Tom G. Warrior, el líder de la banda Triptykon, es considerado uno de los artistas más influyentes de la historia del metal. El setlist de la banda incluye música que ha marcado a generaciones, desde su trabajo con Hellhammer y Celtic Frost hasta su catálogo más reciente.

Como es tradición, el público sigue siendo nuestra prioridad, y la seguridad y el respeto son pilares fundamentales para disfrutar de una experiencia inolvidable.

Boletería e ingreso

El ingreso a Grita 2025 está permitido para mayores de 14 años. Este año, el festival implementa el cambio de boletería física a boletería digital, con la tiquetera Quick Ticket, una medida que facilita el acceso en la compra y agiliza el proceso de ingreso. En el punto de boletería de Expoferias se ubicarán tres taquillas donde las entradas se venderán a través de un código digital que será escaneado al ingreso. Quienes hayan adquirido su boleta con anticipación por medio del QR o la página web de la tiquetera deben llevarla descargada en su teléfono o dispositivo móvil. Quienes no cuenten con un dispositivo digital, podrán llevar la impresión del código en impresión láser para facilitar la lectura o para quienes compren en la taquilla se les podrá entregar un código impreso.

El valor de la entrada es de $11.000 incluido el servicio. Por su parte, quienes deseen conservar una boleta física podrán solicitarla con un costo adicional de $2.000 sobre el valor de la boleta virtual. Además, el público podrá comprar directamente en la taquilla la entrada para los tres días del festival. Toda la información oficial y la compra de boletería estarán disponibles en la página web https://gritafest.com/.