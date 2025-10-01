El Festival Internacional de Teatro de Manizales levanta el telón

Este año 33 compañías nacionales e internacionales integran la programación de sala y calle en Manizales, la capital del teatro en Iberoamérica. Foto: Juan Diego Castillo-Ramirez

El Festival — el más antiguo de su género en Latinoamérica— reafirma a Manizales como epicentro teatral y cultural, y también proyecta a Colombia en el mapa internacional del arte escénico. Cada año, miles de visitantes llegan a la capital caldense para encontrarse con las voces, los cuerpos y las historias que transforman el teatro en un lenguaje universal. Este año 33 compañías nacionales e internacionales integran la programación de sala y calle en Manizales, la capital del teatro en Iberoamérica.

La fuerza visual de Pareidolia marcará la apertura del Festival

El viernes 26 de septiembre, el telón del emblemático Teatro Los Fundadores se levantará para dar inicio oficial al Festival con Pareidolia, un montaje entre Chile y España que abrirá 10 días de programación diversa y vibrante. Se trata de un espectáculo visual y sensorial en el que la fuerza expresiva radica en la creatividad y en el constante juego de transformación de los elementos escénicos, al servicio de sorprendentes asociaciones, analogías y metáforas capaces de involucrar creativamente al espectador.

Durante 70 minutos, esta propuesta invita a públicos de todas las edades, desde los 8 años, a redescubrir el mundo con ojos de niño a través del juego, la imaginación y la sorpresa, en sintonía con el espíritu del Festival: la búsqueda de nuevas miradas, la innovación en escena y la conexión con el público.

España, como país invitado, y otros cuatro países con una programación de lujo

El FITM 57 reunirá una selección plural de obras nacionales e internacionales. España, país invitado de honor, traerá al escenario montajes de gran impacto como Lorca en Nueva York, que cerrará el Festival con un homenaje poético a la obra de Federico García Lorca.

Seis países: España, Chile, México, Argentina, Uruguay y, por supuesto, Colombia harán gala de lo mejor del teatro internacional, consolidando a la ciudad como un escenario de referencia para el arte escénico en América Latina. La programación reunirá propuestas innovadoras que reflejan la diversidad cultural y creativa de compañías provenientes de distintas latitudes, fortaleciendo los lazos de cooperación artística y posicionando al Festival como un punto de encuentro donde el talento local y nacional dialoga con lo más destacado de la escena global.

El protagonismo del teatro colombiano

Este año, ocho compañías colombianas harán gala de su arte en distintos escenarios de la ciudad, consolidando al Festival como un espacio que valora y proyecta el talento nacional. La invitación es a que el público no solo asista a las funciones, sino que se apersone de él, lo viva como suyo y lo celebre como lo que es: uno de los mayores símbolos culturales de Manizales a lo largo de las décadas. Porque el teatro es arte, es cultura y forma parte de nuestra idiosincrasia, una expresión que nos conecta con nuestras raíces y al mismo tiempo nos abre al diálogo con el mundo.

7.º Congreso Internacional de Teatro

Dentro de la programación académica del Festival Internacional de Teatro de Manizales, se llevará a cabo el 7mo Congreso Iberoamericano de Teatro, un espacio de reflexión, pensamiento crítico e intercambio entre investigadores, dramaturgos, actores, críticos y gestores culturales de Iberoamérica.

El congreso, que se realizará del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2025 en el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores, girará en torno a la temática La política y lo político en el teatro iberoamericano y contará con un formato mixto (presencial y virtual) para ampliar la participación y el alcance internacional.

Este encuentro académico se ha consolidado como un escenario indispensable dentro, donde se analizan los vínculos entre teatro, sociedad y política a través de conferencias, mesas de trabajo, diálogos y presentaciones editoriales.

Ejes Temáticos

“La edición 2025 del Festival Internacional de Teatro de Manizales tiene como característica muy importante la celebración del 7.° Congreso Iberoamericano de Teatro. Tendrá la presencia de más de 60 expertos como ponentes de cerca de 18 países y más de 300 inscritos de ciudades de todo el país.

El Congreso marca la pauta de un eje conceptual y temático, que es la relación teatro y política, que ha sido una relación histórica a lo largo de la existencia de, tal vez, la más antigua de las artes y la más bella de ellas.

Asimismo, tendremos la programación general, que hará las delicias del público, tanto en las salas, como en las calles de nuestra ciudad. Para Bogotá tenemos unas extensiones planteadas a través de convenios suscritos con el Centro Nacional de las Artes y con Colsubsidio, de manera que el público bogotano va a poder disfrutar de los mejor que pasó por las salas del Festival Internacional de Manizales”, señaló Octavio Arbeléz Tobón, director artístico del FITM 57.

La programación completa del 7mo Congreso Iberoamericano del Festival de Teatro de Manizales con detalle de horarios, mesas y ponentes está disponible en www.festivaldemanizales.com/congreso.

Por otra parte, entre las actividades complementarias, se encuentran la presentación de libros, antologías y novedades editoriales, talleres, charlas posfunción y espacios de diálogo entre investigadores, críticos, dramaturgos y artistas.

La política y lo político en el teatro iberoamericano.

Políticas de actuación, expectación y dramaturgia

Teatro de mujeres, comunidades y grupos.

Políticas de danza, memoria, género y salud.

Teorías y teatralidades políticas.

Análisis dramático y espectacular.

Invitación a la ciudad y al mundo

El Festival Internacional de Teatro de Manizales 57 no es solo una serie de funciones. Es un encuentro cultural que involucra actividades académicas y espacios de reflexión. Durante estos días, los escenarios de la ciudad se convierten en puntos de diálogo entre artistas, estudiantes, críticos y espectadores que viven el teatro como una experiencia transformadora. Es un llamado a vivir la ciudad desde la cultura, a recorrer sus teatros, a disfrutar de su tradición hospitalaria y a dejarse llevar por el poder de las artes escénicas.

“Sería muy importante convocar a la ciudadanía en general y a los aficionados a la cultura y las artes a que nos acompañen en esta, que será la semana teatral más importante de Colombia en el 2025”, añadió el director.

La programación completa, horarios y escenarios pueden consultarse diariamente en www.festivaldemanizales.com/programacion, donde también se actualizan novedades y se facilita la compra de boletería.