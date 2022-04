El futuro es ahora, dispositivos con estilo y personalidad

Isla Lagen, en El Nido (Filipinas). Imagen tomada con el Infinix ZERO 5G. Foto: María Alejandra Castaño

El futuro es ahora, por lo tanto, empresas de diversos sectores económicos le apuestan a ofrecer productos e iniciativas que respondan con esta premisa. Un ejemplo de esto es Infinix Mobile, fundada en 2013, una marca emergente de smartphones que incorpora un diseño único y estilo francés en sus dispositivos. La cartera de productos de la empresa se vende en más de 40 países de todo el mundo, abarcando África, Asia, América Latina y Europa.

Con el “El Futuro es Ahora” como esencia de la marca, Infinix Mobile pretende que los jóvenes destaquen entre la multitud y muestren al mundo su estilo y personalidad; por lo tanto, ofrecen un amplio portafolio de dispositivos adaptables a las necesidades de cualquier usuario, comenzando con ZERO su serie insignia, NOTE, S y HOT sus series más comerciales y finalmente SMART su serie de entrada.

La marca cumple con el objetivo ofrecer a los usuarios notables valores agregados en la experiencia de los smartphones, esa debe ser la razón que se expanden a un gran ritmo, logrando creer un 157 % durante 2019 - 2021, situándose en el cuarto puesto de los smartphones más vendidos del mundo en 2021.

Los dispositivos Infinix son símbolo de moda + tecnología; la marca se centra en el desarrollo de tecnología de vanguardia integrada en dispositivos móviles meticulosamente diseñados que ofrecen estilo, potencia y rendimiento. Otra característica que hace que se destaque es la gran relación ente calidad y precio.

Entonces, ¿Por qué no probar unos dispositivos cómodos, ágiles, con una pantalla ultrasuave, cámaras para tomar las mejores fotografías y videos, no importa si es de día o de noche; y con los cuáles no estará sufriendo porque se le puede acabar la batería o se quede sin almacenamiento?

Una de las opciones

Entre las alternativas que ofrece la marca está el Infinix ZERO 5G, que, entre sus aspectos más destacados cuenta con una red 5G ultrarrápida, procesador principal MediaTek Dimensity 900 de 6nm, para estar siempre conectados; diseño Uni-Curvo, sistema de cámara con zoom 30X 48MP y pantalla ultrasuave de 6,78′' FHD+120Hz.

Conectados, MediaTek Dimensity 900

Está diseñada para capturar todos los detalles en todos los entornos, con su motor de grabación de vídeo 4K HDR y la reducción de ruido de grado insignia.

Aporta los últimos núcleos de CPU Arm Cortex-A78 a los smartphones 5G de gama alta. Con frecuencias de hasta 2,4 GHz, estas CPU ofrecen un rendimiento excepcional para lograr tiempos de respuesta más rápidos, FPS más rápidos en los juegos y mejores experiencias de conexión.

Las capacidades de Wi-Fi 6 con 2x2 MIMO ofrecen a los usuarios conexiones a Internet rápidas y fiables.

Impulsado por el chipset MediaTek Dimensity 900 5G con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, Infinix ZERO 5G es visto en Antutu Benchmark con una puntuación total de 486.136 puntos con la pantalla de 120Hz de frecuencia de refresco encendida durante la prueba.

Captura cada detalle, 48MP + 13MP + 2MP Cámara

La cámara principal de 48 MP, la cámara para retratos de 13 MP y la cámara virtual de 2 MP permiten a los usuarios capturar hasta el más mínimo detalle, tanto de día como de noche.

Acompañada de la tecnología de zoom 30X, los usuarios pueden ser libres para explorar y aventurarse, todo ello mientras captura cada recuerdo en tiempo real.

El flash dual frontal y la IA mejorada son perfectos para los selfies y las fotos de grupo, aprovechando al máximo el escenario.

Experiencia fluida, pantalla de 6,78′' FHD+ Ultra-Smooth + 120 Hz

Gracias a una suave tasa de refresco de 120 Hz y una frecuencia de muestreo de 240 Hz y una tasa de refresco de 120 Hz, la pantalla FHD+ de 6,78″ ofrece una capacidad de respuesta óptima.

La pantalla lleva el juego y el entretenimiento a un nivel nuevo con una respuesta fluida y tecnología de ahorro de energía.

Inspiración en el universo, diseño

Inspirado en el universo, el ZERO 5G presenta un diseño curvo con sutiles texturas para una experiencia de usuario más cómoda.

El diseño uni-curvo presenta un diseño delgado con una parte trasera suavemente curvada que utiliza un material compuesto que imita el aspecto y el tacto del cristal.

Los diseños de la parte trasera del dispositivo reflejan la serenidad de los paisajes naturales y proporcionan a los usuarios el mejor agarre.

La cámara trasera se integra en el diseño del dispositivo con una protuberancia en forma de volcán que oculta cualquier curva de diseño dura e irregular.

El ZERO 5G está disponible en tres colores: Negro Cósmico, Naranja Claroscuro y Azul Horizonte.

Rendimiento optimizado, batería de 5.000mAh con carga rápida de 33W