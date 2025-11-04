El Hno. José Alexander Santafé Andrade, nuevo rector de la Universidad de La Salle

Con la llegada del Hermano José Alexander Santafé, la comunidad lasallista reafirma su propósito de formar personas éticas, solidarias e innovadoras. Foto: Cortesía

En un acto de profundo significado para la comunidad universitaria, la Universidad de La Salle celebró la posesión del Hermano José Alexander Santafé Andrade como Rector para el periodo 2025–2028, reafirmando el espíritu de continuidad, servicio y esperanza que caracteriza su misión educativa.

Su trayectoria expresa una convicción firme: la educación es un acto de fe en el ser humano y una herramienta poderosa para transformar la realidad con justicia y fraternidad.

En sus palabras, invitó a mirar el futuro con confianza, reconociendo que la Universidad de La Salle es hoy fruto del compromiso colectivo de quienes creen en una educación capaz de unir ciencia, espiritualidad e innovación al servicio de la vida. Su rectorado se proyecta como una etapa de consolidación institucional, fortalecimiento del pensamiento crítico y apertura al diálogo con los territorios, las comunidades y los desafíos del país.

Durante la ceremonia, se rindió un sentido homenaje al Hermano Nicky Alexander Murcia Suárez, quien recibió la Orden de la Universidad de La Salle como reconocimiento a su liderazgo y testimonio. Su legado permanece en la visión de una universidad resiliente, fraterna y coherente con los valores que inspiran la obra lasallista.

Este relevo en la rectoría simboliza no solo la continuidad de un proyecto educativo, sino la renovación de un compromiso compartido: seguir construyendo una universidad que aprende del pasado, actúa en el presente y proyecta esperanza hacia el futuro.

Con la llegada del Hermano José Alexander Santafé, la comunidad lasallista reafirma su propósito de formar personas éticas, solidarias e innovadoras; de cultivar el pensamiento con sentido humano; y de mantener viva la misión de educar para transformar vidas, territorios y comunidades.