El reto no es la IA, es el liderazgo: la brecha que revela Korn Ferry

La firma pone el foco en un concepto clave: el éxito de la inteligencia artificial no depende exclusivamente de la herramienta, sino de la evolución hacia un liderazgo “AI-Ready”. Foto: Cortesía

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La irrupción de la inteligencia artificial generativa (GenAI) está transformando con rapidez la manera en que las organizaciones trabajan, deciden y proyectan su futuro. Sin embargo, en medio del entusiasmo por su adopción, comienza a evidenciarse una brecha preocupante entre la intención y la preparación real de las empresas para integrarla de forma efectiva.

Una investigación global de Korn Ferry revela esa desconexión: aunque el 42 % de los directores de recursos humanos afirma que prioriza la inversión en inteligencia artificial, apenas el 5 % considera que sus equipos están realmente preparados para adoptarla. El dato expone un desafío estructural que va más allá de la tecnología y apunta directamente a la cultura organizacional y al liderazgo.

En ese contexto, la firma pone el foco en un concepto clave: el éxito de la inteligencia artificial no depende exclusivamente de la herramienta, sino de la evolución hacia un liderazgo “AI-Ready”. Así lo explicó Paulo Passaro durante un reciente encuentro con líderes de recursos humanos de distintas industrias en la región. Allí se planteó que la IA no sustituye al talento humano, sino que lo potencia al liberar tiempo para tareas estratégicas.

La idea se sintetiza en el enfoque “Human Plus”, que propone una relación complementaria entre humanos y tecnología. En este modelo, la inteligencia artificial amplifica la productividad, mientras que las personas aportan capacidades irremplazables como el juicio crítico, la ética y la empatía. “La IA no viene por tu trabajo; viene a liberarte para que hagas el trabajo que solo un humano puede hacer”, afirmó Passaro, subrayando que el verdadero reto no es la llegada de la tecnología, sino el nivel de preparación cultural para integrarla con propósito.

Para cerrar la brecha del 95 % de equipos que aún no están listos, Korn Ferry identifica seis responsabilidades clave que deben asumir los líderes de recursos humanos. En primer lugar, sostener una visión de largo plazo que evite que la presión por resultados inmediatos desvíe la estrategia. A esto se suma la necesidad de actuar con decisión en entornos de cambio acelerado, alineando a los equipos incluso cuando la tecnología avanza más rápido que los procesos internos.

También resulta fundamental priorizar iniciativas de IA que realmente generen impacto en el negocio, evitando esfuerzos aislados sin un propósito claro. Asimismo, se destaca la importancia de fomentar una cultura de mejora continua, donde el error sea entendido como parte del proceso de innovación. A ello se suma el impulso al aprendizaje constante —y al desaprendizaje de prácticas obsoletas— como condición necesaria para adaptarse.

Finalmente, uno de los puntos más sensibles es la gestión del miedo. La percepción de que la inteligencia artificial puede desplazar empleos es una preocupación real entre los trabajadores, por lo que los líderes deben abordarla con transparencia y convertirla en una oportunidad para fortalecer el talento.

En un escenario donde las empresas avanzan a diferentes velocidades en la adopción tecnológica, el consenso es claro: el liderazgo humano sigue siendo el principal puente hacia una integración efectiva de la inteligencia artificial. Más que una carrera por implementar herramientas, se trata de una transformación profunda en la forma de liderar, aprender y trabajar.