Empresas en Colombia priorizan la transformación laboral, pero aún no logran ejecutarla

La inteligencia artificial ya es un eje central en la agenda empresarial colombiana. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La transformación del trabajo dejó de ser un reto de largo plazo para convertirse en una prioridad inmediata de las empresas. Sin embargo, aunque las organizaciones en Colombia tienen claro el camino, todavía enfrentan dificultades para convertir esa estrategia en acciones concretas.

Así lo revela el informe Tendencias Globales de Capital Humano 2026, de Deloitte, según el cual el 85,5% de los líderes empresariales en el país considera crítica la capacidad de adaptación organizacional, mientras que el 88,3% destaca como prioridad la coordinación de personas, habilidades y recursos para responder a un entorno cada vez más cambiante.

El estudio muestra que estas prioridades están alineadas con la tendencia mundial. A nivel global, siete de cada diez líderes consideran que la agilidad y la capacidad de adaptación serán su principal estrategia competitiva en los próximos años, mientras que el 88% identifica la correcta articulación entre personas, talento y recursos como un factor determinante para el éxito.

No obstante, la investigación evidencia una amplia brecha entre la importancia que las empresas asignan a estos temas y su nivel de implementación. En Colombia, apenas entre el 2% y el 4% de las organizaciones se considera líder en aspectos como el uso de inteligencia artificial para apoyar la toma de decisiones o la planificación estratégica del talento.

En el ámbito internacional la situación es similar: aunque el 88% de los líderes reconoce la importancia de coordinar personas, habilidades y recursos, solo el 7% afirma haber alcanzado un alto nivel de madurez en esta materia.

La inteligencia artificial también se consolida como uno de los principales motores de transformación empresarial. En Colombia, más del 65% de los líderes considera que tendrá un impacto decisivo en la toma de decisiones, mientras cerca del 68% destaca la necesidad de gestionar adecuadamente sus implicaciones éticas y los riesgos asociados.

“Los resultados muestran que en Colombia existe una alta conciencia sobre los desafíos del futuro del trabajo. Las organizaciones entienden la urgencia de adaptarse, incorporar la inteligencia artificial y fortalecer sus capacidades humanas, lo que demuestra una agenda estratégica alineada con las tendencias globales”, afirmó Roberto Estrada, socio de Human Capital de Deloitte.

Pese a ello, la mayoría de las empresas aún se encuentra en una fase exploratoria. En varias de las tendencias analizadas, entre el 40% y más del 50% de las organizaciones apenas comienza a desarrollar estrategias para responder a estos desafíos.

Según el informe, uno de los mayores retos no está en definir las prioridades, sino en acelerar su ejecución. “El principal desafío para Colombia no es definir la ruta, sino acelerar su ejecución. Hoy vemos organizaciones con claridad estratégica, pero con un nivel de madurez todavía incipiente, lo que exige avanzar más rápido en la implementación de estas tendencias”, agregó Estrada.

El estudio también advierte que la transformación no depende únicamente de la tecnología. Aspectos como la cultura organizacional y la confianza cobrarán un papel cada vez más relevante. A nivel mundial, el 80% de los líderes y trabajadores manifiesta preocupación por el uso de la inteligencia artificial para aparentar mayor productividad, mientras que apenas el 5% considera que su organización ha avanzado significativamente en la gestión del impacto cultural de esta tecnología.

Para Deloitte, las empresas que logren reducir la distancia entre la importancia estratégica que otorgan a estos temas y su capacidad para implementarlos estarán en mejores condiciones para fortalecer su competitividad en un entorno de cambio permanente. La ventaja ya no dependerá solo de adoptar nuevas herramientas tecnológicas, sino de desarrollar organizaciones