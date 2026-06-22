Empresas en Colombia se preparan para leer el nuevo mapa político y sus impactos

Durante el webinar se abordarán temas como los nuevos escenarios bajo el contexto geopolítico del país, los riesgos y oportunidades para las organizaciones. Foto: Cortesía

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El próximo 25 de junio se realizará el webinar “Nuevo Mapa Político en Colombia: lo que las empresas deben conocer”, un espacio de conversación estratégica dirigido a líderes empresariales, directivos, gremios y organizaciones interesadas en anticipar riesgos, identificar oportunidades y fortalecer la toma de decisiones en el contexto actual del país.

En un entorno político, económico y geopolítico cada vez más dinámico, las empresas enfrentan el reto de comprender cómo los cambios del contexto nacional pueden incidir directamente en su operación, continuidad del negocio, competitividad, estrategia, protección corporativa y gestión integral del riesgo.

Con este propósito, se realizará el webinar “Nuevo Mapa Político en Colombia: lo que las empresas deben conocer”, un espacio diseñado para ofrecer una mirada práctica, oportuna y estratégica sobre los nuevos escenarios políticos del país y su posible impacto en las organizaciones.

Desde la experiencia del sector de la seguridad y la gestión de riesgos, este encuentro busca aportar información de valor para que líderes empresariales, afiliados, gremios y tomadores de decisión puedan interpretar con mayor claridad el entorno, anticipar posibles cambios regulatorios y económicos, y preparar sus organizaciones frente a los retos que plantea el momento actual de Colombia.

Durante el webinar se abordarán temas como los nuevos escenarios bajo el contexto geopolítico del país, los riesgos y oportunidades para las organizaciones, las variables clave para anticipar cambios regulatorios y económicos, y las formas en que las empresas pueden adaptar su estrategia y operación ante un entorno en transformación.

El espacio contará con la participación de Sergio Guzmán, analista de riesgos organizacionales, políticos y de seguridad para la región andina, quien compartirá una lectura estratégica sobre los principales factores externos que pueden incidir en la toma de decisiones empresariales.

Este webinar se convierte en una oportunidad para que las organizaciones fortalezcan su capacidad de análisis, eleven su nivel de preparación y tomen decisiones más informadas en un escenario donde comprender el contexto puede marcar la diferencia entre reaccionar y anticiparse.

Fecha: 25 de junio

Webinar: Nuevo Mapa Político en Colombia: lo que las empresas deben conocer

Inscripción: https://marketing.atlas.com.co/webinar-nuevo-mapa-politico-en-colombia

Las organizaciones interesadas pueden registrarse y compartir esta invitación con sus equipos directivos, afiliados, asociados y contactos que puedan encontrar valor en este espacio de análisis estratégico.