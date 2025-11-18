En qué lío me metí: una comedia de ambición, misterio y muchos enredos

Foto: Caracol Televisión

Caracol Televisión anuncia el regreso de la comedia a su pantalla con una historia divertida e intrigante: En qué lío me metí. Soraya es una fisioterapeuta de gran corazón que, sin proponérselo, se verá envuelta en una trama de secretos, herencias y crimen.

La protagonista, una mujer que cree firmemente en la bondad de las personas, recibe una misión inesperada: convertirse en la gerente de una importante multinacional para decidir quién de sus miembros merece quedarse con la fortuna del multimillonario al que ella tenía como paciente y que sin previo aviso se quitó la vida. El encargo es insólito… pero se torna aún más peligroso cuando descubre que su paciente no se suicidó, como todos creían: lo asesinaron. Y entre los candidatos a heredar su fortuna, se esconde el culpable.

Con humor, suspenso y una mirada fresca sobre las relaciones humanas y el poder, esta nueva producción promete conquistar a los espectadores con su mezcla única de emoción, ingenio y situaciones inesperadas.

El proyecto fue aprobado para recibir el incentivo de la contraprestación FFC, otorgado por el Gobierno de Colombia y administrado por Proimágenes Colombia. Este beneficio contempla un reintegro del 40% de los gastos en servicios audiovisuales y 20% de los gastos en servicios logísticos realizados en el país, impulsando así la producción nacional y fortaleciendo la industria audiovisual colombiana.

Con esta apuesta, Caracol Televisión reafirma su compromiso con las producciones originales, el talento local y las historias que conectan con el público colombiano y latinoamericano, combinando calidad, emoción y entretenimiento.