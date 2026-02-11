En San Valentín, las flores de Colombia engalanan el Congreso de Estados Unidos

Foto: Cortesía

“La floricultura colombiana es un ejemplo modelo exportador y de sostenibilidad. La entrega de estos bouquets a senadores y representantes de los Estados Unidos simboliza cómo, a través del trabajo digno, la sostenibilidad y el reconocimiento internacional construido durante décadas, el sector proyecta una imagen sólida de Colombia y contribuye a estrechar los vínculos de cooperación y confianza entre ambas naciones”, afirmó Augusto Solano, presidente de Asocolflores.

Esta acción estratégica, liderada por la Embajada de Colombia en Washington entre el 10 y el 13 de febrero, reafirma una alianza de más de dos siglos basada en la cooperación y la confianza. Detrás de los 535 bouquets entregados a los miembros del Congreso, se encuentra una actividad que en 2025 consolidó exportaciones por US$2.400 millones, con un impacto humano de grandes proporciones.

“Este gesto es hermoso y significativo”, afirmó Daniel García-Peña, Embajador de Colombia en Estados Unidos. “Las flores colombianas son parte de la vida cotidiana en Estados Unidos, especialmente en el Día de San Valentín. También son una expresión viva de una relación que conecta nuestras economías, apoya a las familias de ambos países y continúa creciendo a través de la cooperación y el respeto mutuo”.

Con apenas 11.200 hectáreas productivas, la floricultura genera más de 240.000 empleos formales, posicionándose como la actividad agrícola con mayor intensidad de mano de obra en el país. Este esfuerzo tiene un marcado enfoque social: seis de cada diez trabajadores son mujeres, y de ellas, más de la mitad son cabeza de hogar, lo que evidencia el papel de la floricultura como un sector incluyente que fortalece familias, comunidades y territorios bajo la premisa de “sembrar paz para cosechar futuro”.

El corazón de San Valentín en EE. UU.

Colombia es el principal proveedor de flores para el mercado estadounidense. Durante San Valentín, más del 80% de las flores con las que los estadounidenses festejan el amor y la amistad provienen de Colombia, convirtiendo esta fecha en uno de los momentos más representativos de la relación comercial bilateral.

En 2025, el país exportó más de 900 millones de tallos para esta celebración, principalmente hacia Estados Unidos, consolidándose como referente mundial en logística agroexportadora y demostrando cómo la articulación gremial e institucional proyecta una imagen positiva de Colombia ante el mundo.

“Esta iniciativa liderada por la Embajada de Colombia en EE. UU., y apoyada por Asocolflores, no solo celebra el Día de San Valentín, sino que reafirma el valor estratégico de la floricultura en la relación entre ambos países y el papel del sector como catalizador del buen nombre de nuestro país en el exterior”, concluyo Solano.