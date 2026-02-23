En Unisimón será presentado el libro El oficio sociológico en Colombia (1960-2020)

Foto: Profesor Jefferson Jaramillo Marín y el libro. / Cortesía

En el auditorio Carlos Corredor del Distrito de Conocimiento e Innovación de la Universidad Simón Bolívar, Eureka, fue presentado este 20 de febrero el libro El oficio sociológico en Colombia (1960-2020). Relatos biográficos de cuatro generaciones, autoría del profesor Jefferson Jaramillo Marín.

La publicación reúne las historias de 53 sociólogos y sociólogas, quienes cuentan cómo la sociología se abrió camino en el país desde la Universidad Nacional. La profesora Rafaela Vos Obeso comenta que el trabajo tiene una gran impronta, fundamentado en el levantamiento de una información que fue compilada en el contexto de la pandemia y finalizado en el año 2023.

“Fue una labor rigurosa, de paciencia, de conocimientos y experticia investigativa, utilizando la entrevista a profundidad como metodología para sumergirse en las honduras de los recuerdos que forman parte de estos relatos, tras los cuales se buscaron las narrativas para reconstruir historias de vidas, llenas de vivencia relevantes y humanistas”, agrega Vos Obeso, máster en Historia y en Ciencias Políticas, investigadora emérita, vicerrectora de Investigaciones y exrectora (e) de la Universidad del Atlántico.

El evento es organizado por el Centro de Investigación e Innovación Social José Consuegra Higgins (CIISO) de Unisimón, la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Atlántico y el capítulo Caribe Alfredo Correa de Andreis de la Asociación Colombiana de Sociología (ACS).

Durante la investigación también fueron entrevistados por la región Caribe: Matilde Eljach Pacheco, Édgar Rey Sinning, Raimundo Caviedes Hoyos y Blas Zubiría Mutis, quienes participarán de un conversatorio moderado por Jair Vega Casanova, presidente del capítulo Caribe de la ACS.

“Cada generación representa, a través de su práctica y producciones, el compromiso y pasión por lo que hace, representado en un gran amor por la sociología, la cual le ha permitido interpretar y ayudar a transformar los territorios de una Colombia fracturada por la violencia, con nuevos y viejos actores, que cada generación ha lidiado en cada una de sus vidas, reinventándose, pero, también, acoplándose a los nuevos tiempos”, añade Vos Obeso.

Bajo la coordinación del profesor e investigador Jaramillo Marín, vinculado a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Pontificia Javeriana, el libro es obra de un equipo conformado por Nelson Gómez Serrudo, Janneth Aldana Cedeño, Juan Carlos Zuluaga Díaz, Julián Gómez Delgado, Jaime Eduardo Jaramillo Jiménez y José Ricardo Barrero Tapias.