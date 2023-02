Enfermedades financieras: ¿Qué son y cómo evitarlas?

El mejor indicador de una buena salud financiera siempre es el ahorro. Foto: Pixabay

Teniendo en cuenta que durante 2022 la inflación llegó a dos dígitos y el precio del dólar aún es incierto, lo que puede significar una economía volátil, hacer un manejo eficiente de las finanzas personales es fundamental para asegurar una buena salud financiera, lo que redunda en un buen vivir.

Así como hay conductas financieras no beneficiosas también existen algunas recomendaciones que pueden ayudar para que los ingresos mensuales puedan estirarse un poco más y, lo más importante, pueda asegurar algunos frutos a futuro teniendo certeza de no caer en malos ratos financieros.

Para Natalia Ríos, Country Manager de Ualá en Colombia, hay malas decisiones y hábitos en el manejo de las finanzas personales, en donde los expertos en este tema coinciden y afirman que las más comunes tienen que ver con poco cuidado en el gasto, y falta de orden y estrategia al realizar compras.

Es allí cuando los gastos hormigas, la adicción al gasto o el sobreendeudamiento se convierten en las peores enfermedades financieras de las personas, pues todas estas redundan en la falta de orden y en la no clasificación de las prioridades a la hora de utilizar el dinero.

“La adicción al gasto es cuando se gasta más de lo que se gana, muy relacionado con los gastos hormiga que son estos pequeños gastos que no suelen percibirse y que no registramos por alguna razón pero que al final de cuentas sí van sumando en la lista de gastos. Y el sobreendeudamiento es el error que no debes cometer”, explica José Luis López, CEO y Cofundador de Finerio Connect.

Sumado a esto, según la más reciente encuesta de capacidades financieras del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el 61 % de las personas en la región no ahorra, el 57 % de la población no está en capacidad de cubrir un gasto imprevisto, y el 62 % de las personas encuestadas declara que no le alcanzan sus ingresos para llegar a fin de mes; y en Colombia, uno de cada tres ciudadanos podría cubrir sus gastos por lo menos un mes, pero no tres meses.

Para disminuir el nivel de propagación de estas enfermedades financieras y mejorar estas cifras, existen algunas recomendaciones y comportamientos que se deben tener en cuenta. José Luis López, asegura que una forma de llevar una buena salud financiera es tener un registro claro de los gastos y los ingresos mensuales, y una vez teniendo estas cifras siempre es importante saber cuál es el monto mensual que se puede ahorrar, o incluso invertir, porque el mejor indicador de una buena salud financiera siempre es el ahorro.

Asimismo, es importante estar informado para conocer las alianzas y/o estrategias que tienen las entidades financieras para beneficiarse con descuentos o promociones. Y tenga en cuenta, siempre trate de escoger la opción que no le cobre por usar su dinero.

“Recurra a entidades financieras donde las comisiones por hacer uso de su dinero, retirar en cajeros o hacer transferencias no existan. Fíjese en la facilidad con la que puede hacer movimientos financieros, lo que le ahorra tiempo y dinero. Si usted es emprendedor o pequeño comerciante asegúrese de tener un enlace de pago para cobrar a distancia o adquiera un datáfono para su punto de ventas físico. Busque uno con bajas comisiones y sin cuotas de mantenimiento, y sobre todo que le abone el dinero de las ventas inmediatamente en su cuenta. Existen ya en el mercado entidades como Ualá que a través de su aplicación le permiten hacer seguimiento a sus gastos de manera 100 % digital”, comenta Natalia Ríos.

Herramientas tecnológicas: una cura para la enfermedad

Para ambos expertos también existen otros factores que perjudican las finanzas de los hogares colombianos. El primero es que la mayoría de transacciones se siguen haciendo en efectivo, por lo que llevar el registro es más complicado, no permite crear un historial financiero ni obtener beneficios de los ahorros, pues, de acuerdo con el CAF, el 77 % de colombianos encuestados prefiere ahorrar efectivo en la casa.

De igual manera, la falta de educación e inclusión financiera, y el ‘gota a gota’, son causas que entorpecen la buena salud financiera. No obstante, la tecnología se ha caracterizado por ser un sinónimo de soluciones, y en las finanzas no se queda atrás. “Las aplicaciones de finanzas personales te dan la perspectiva general de tu situación financiera actual, lo cual es muy importante para atacar el problema o la enfermedad”, puntualiza José Luis López.

Y ahora, si tenemos en cuenta las características del país, estas soluciones tecnológicas son la mejor forma para que en zonas apartadas las personas puedan hacer parte del mundo financiero, se fomenten nuevas formas de comercializar y se propenda por una buena salud económica.

“Queremos mejorar la vida de las personas a través de un ecosistema financiero completo. Nuestro modelo de negocio está enfocado en servicios financieros 100 % digitales; en una geografía como la colombiana, esto tiene un valor enorme. La tecnología nos permite llegar a más personas a menor costo, lo que beneficia al usuario final. Nuestra oportunidad es aún mayor pues los jóvenes de la región están adoptando herramientas digitales en ritmos acelerados, con tasas de uso mucho mayores que otras regiones en desarrollo”, concluye Natalia Ríos, Country Manager de Ualá en Colombia.