Entre Nos: Dinero Inteligente

Dinero Inteligente acompañará a los lectores en decisiones relacionadas con su futuro financiero y el patrimonio construido a lo largo de la vida. Foto: Getty Images

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Tomar decisiones financieras es una parte importante de la vida adulta. Por eso, Dinero Inteligente es una de las secciones de Entre Nos, la plataforma editorial de El Espectador dirigida a personas de 45 a 55 años y mayores. Allí se abordarán temas relacionados con pensiones, inversiones, planificación patrimonial y herencias, entre otros asuntos que hacen parte de las decisiones financieras de esta etapa de la vida.

En materia de pensiones en Colombia, por ejemplo, los lectores podrán encontrar contenidos relacionados con la edad, las semanas cotizadas, el ahorro acumulado y las diferencias entre los distintos regímenes. También habrá información y recomendaciones para quienes todavía están lejos de la edad de retiro y buscan prepararse para ese momento.

La sección también permitirá abordar temas coyunturales relacionados con el sistema pensional y las decisiones que impactan a los trabajadores colombianos, así como explicar de manera clara los cambios y aspectos de la reforma pensional que pueden tener incidencia en sus proyectos de vida.

Estas son algunas de las temáticas que podrán encontrarse en Dinero Inteligente, una sección que busca ofrecer información clara y útil para acompañar a los lectores en decisiones relacionadas con sus finanzas, su futuro y el patrimonio que han construido.