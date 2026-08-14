Entre Nos: Mundo Propio

Mundo Propio reúne contenidos sobre viajes, gastronomía, cultura y experiencias para disfrutar sin afán. Foto: Getty Images

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Hay una generación que hoy tiene más experiencia, criterio y capacidad para tomar decisiones, pero que todavía no encuentra en los medios colombianos un espacio pensado específicamente para ella. Entre Nos nace para ocupar ese lugar: una plataforma editorial de El Espectador dirigida a las personas de 45 a 55 años y mayores, un segmento con un papel cada vez más relevante en el consumo y con nuevas formas de entender el tiempo, el bienestar y la vida.

En Colombia, las proyecciones demográficas del DANE muestran que el grupo de personas entre 45 y 49 años representa una parte importante de la población nacional. Para 2026, las estimaciones disponibles ubican a este grupo en alrededor de 3,48 millones de personas, equivalentes a aproximadamente 6,5 % de la población colombiana.

Por eso, Entre Nos reúne verticales como salud, finanzas, viajes, tecnología, legado y comunidad, para abordar las decisiones, intereses y experiencias que hacen parte de esta etapa. Dentro de este universo está Mundo Propio, un espacio dedicado a viajes, gastronomía, cultura y experiencias para quienes ya cuentan con el tiempo, los recursos y el criterio para disfrutar sin afán y buscan contenidos que realmente comprendan su manera de vivir.

Mundo Propio busca, entonces, ir más allá de recomendar destinos, restaurantes o planes. La propuesta contempla contenidos sobre Colombia, el mundo, gastronomía, naturaleza, cultura, arte, patrimonio y viajes compartidos, con una mirada pensada para quienes buscan nuevas experiencias y formas de disfrutar su tiempo.

Porque esta etapa de la vida no se trata de bajar el ritmo, sino de tener la libertad y el criterio para decidir cómo vivirlo. Entre Nos propone acompañar a esta generación desde esa perspectiva: con contenidos que reconozcan su experiencia, sus intereses y una manera propia de entender el presente.