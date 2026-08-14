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Entre Nos: Plaza Mayor

Plaza Mayor será el punto de encuentro de Entre Nos, un espacio para conversar con expertos, compartir experiencias y poner en común las decisiones que toman los mayores de 45 años.

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Redacción Especiales
14 de agosto de 2026 - 10:20 p. m.
Plaza Mayor busca convertirse en un espacio para compartir conocimiento, experiencias y nuevas perspectivas.
Plaza Mayor busca convertirse en un espacio para compartir conocimiento, experiencias y nuevas perspectivas.
Foto: Getty Images
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Uno de los aprendizajes que trae la edad es ser conscientes de la importancia del tiempo y del buen uso que se le da. Sin embargo, el mundo actual exige rapidez y tiene una marcada preferencia por lo inmediato, que en muchas ocasiones no permite detenerse para preguntarse: ¿Dónde estoy? ¿Qué he logrado? ¿Qué quiero hacer?

Para abrir ese espacio de conversación nace Entre Nos: Plaza Mayor, un punto de encuentro de El Espectador que reunirá a personas de este segmento con expertos para conversar sobre temas fundamentales para esta etapa de la vida. La propuesta contempla encuentros presenciales y transmisiones en streaming que abordarán las grandes temáticas como: salud activa, dinero inteligente, mundo propio, tecnología sin miedo y raíces y legado.

Así, Plaza Mayor permitirá profundizar en asuntos relacionados con el bienestar, las decisiones financieras, los viajes y las experiencias, la tecnología, la familia y el patrimonio, a través de conversaciones que buscan ofrecer información útil y acompañar a los lectores en sus decisiones.

La propuesta parte de una idea: la edad no es un límite, sino una oportunidad para seguir explorando intereses, plantearse nuevas metas y tomar decisiones con la experiencia adquirida. Por eso, Plaza Mayor se convierte en el espacio donde conocimiento, experiencia y comunidad se encuentran.

Aquí las conversaciones podrán pasar por temas como la reinvención a los 50, nuevas experiencias, bienestar, patrimonio o las decisiones financieras, pero también por los proyectos y propósitos que todavía están por construirse. Un espacio para encontrarse, aprender y seguir creciendo.

Por Redacción Especiales

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